Correa, kartal’ın transfer listesinde

KANAT
bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'in yeni sezon planında düşünmediği Angel Correa ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol basını, siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki Arjantinli futbolcunun durumunu yakın takibe aldığını yazdı.
Haberde, oyuncu için henüz resmi bir teklif gelmediği ancak ilerleyen günlerde Beşiktaş'ın somut adımlar atmasının beklendiği belirtildi. Atletico Madrid'in yeni bir transfer politikası izlediği ve bu nedenle Correa için gelecek öneriye olumlu yanıt vereceği de kaydedildi. Ayrıca oyuncunun, Beşiktaş'ın yanı sıra Al-Gharafa'nın listesinde yer aldığı ifade edildi.