Correa, kartal’ın transfer listesinde

bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'in yeni sezon planında düşünmediği Angel Correa ile ilgilendiği iddia edildi.Haberde, oyuncu için henüz resmi bir teklif gelmediği ancak ilerleyen günlerde Beşiktaş'ın somut adımlar atmasının beklendiği belirtildi. Atletico Madrid'in yeni bir transfer politikası izlediği ve bu nedenle Correa için gelecek öneriye olumlu yanıt vereceği de kaydedildi.