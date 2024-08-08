Cudicini’nin önerileri Moreira ve Veiga!

Beşiktaş'ta sol bek, kanat forvet ve ön libero
için yoğun
mesai devam ediyor. Siyahbeyazlıların
önceliği, her
iki kanatta da oynayabilen
bir isim. Yönetim kurulu
danışmanı Brad Friedel,
İspanya'da gerçekleştirilen
ve çok sayıda kulübün temsilcisinin
katıldığı etkinlikte
temaslarda bulundu.
Chelsea'nin kiralık oyuncu
departmanının başında yer
alan Carlo Cudicini ile bir
araya gelen Friedel, aradıkları
oyuncu profillerini aktarırken
Cudicini, kiralık gönderme
planlarının olduğu iki oyuncu
sundu. Bu isimlerden biri Diego Moreira, diğeri ise Renato Veiga.
Moreira'yı
geçen sezon Benfica'dan
transfer eden ve ligin ikinci
yarısı da Lyon'a kiralayan
Chelsea, 20 yaşındaki kanat
oyuncusunu gündeme getirdi.
Ayrıca Beşiktaş'ın aradığı
orta saha profiline uygun
olarak da Basel'den transfer
ettikleri 21 yaşındaki
Veiga'yı sundu. Friedel,
temasları yönetime aktaracak,
ardından girişim
yapılacak oyuncular
belli olacak.