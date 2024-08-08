Cudicini’nin önerileri Moreira ve Veiga!

Beşiktaş'taiçin yoğunmesai devam ediyor. Siyahbeyazlılarınönceliği, heriki kanatta da oynayabilenbir isim. Yönetim kuruludanışmanı Brad Friedel,İspanya'da gerçekleştirilenve çok sayıda kulübün temsilcisininkatıldığı etkinliktetemaslarda bulundu.Chelsea'nin kiralık oyuncudepartmanının başında yeralan Carlo Cudicini ile biraraya gelen Friedel, aradıklarıoyuncu profillerini aktarırkenCudicini, kiralık göndermeplanlarının olduğu iki oyuncusundu.Moreira'yıgeçen sezon Benfica'dantransfer eden ve ligin ikinciyarısı da Lyon'a kiralayanChelsea, 20 yaşındaki kanatoyuncusunu gündeme getirdi.Ayrıca Beşiktaş'ın aradığıorta saha profiline uygunolarak da Basel'den transferettikleri 21 yaşındakiVeiga'yı sundu. Friedel,temasları yönetime aktaracak,ardından girişimyapılacak oyuncularbelli olacak.