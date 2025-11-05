Daha iyisi varsa buyursun gelsin!

Beşiktaş'ta camia içerisinde yükselen sesler ve genel kurul sonrası ortaya atılan iddiaların ardından yönetim kurulu toplantı gerçekleştirdi. Zirvenin ardından siyahbeyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenleyerek sert açıklamalar yaptı ve soruları yanıtladı. İşte o sözler… "Sergen hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Hocamız görevinin başındadır, en ufak da bir problemimiz yoktur."

İDDİALAR BEŞİKTAŞ'A HAKARETTİR

"Denetim kurulu, divan kurulu, kongre divanı… Bu insanların yarısı avukat, hukuk insanı. Şimdi bana söyleyin. Orada, herkesin gözü önünde hukuksuzluk yapılacak öyle mi? Böyle bir şey mümkün mü! O sahnede bulunan insanlar, Beşiktaş için karşılıksız çalışan, kulübün itibarını korumak adına orada duran insanlar. Bu insanlar böyle bir şeye müsaade eder mi? Bu iddialar Beşiktaş'ın aklına, vicdanına, ortak değerlerine hakarettir."

SEÇİME GÖTÜRME OPERASYONU

"Her şey önceden kurgulanmıştı. Yıllardır aynı oyun ve aynı oyuncular. Beşiktaş seyirci değil ve bu oyunu ezberledi. Bu iş bir tesadüf değil. Bu bir plan, operasyon. Amaç, Beşiktaş'ı tekrar seçime götürmek, istikrarı bozmak. Bizim geliştirdiğimiz projelerde gözleri var. Beşiktaş'a kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amaçları, Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağını kontrol etmek. Amaçları Beşiktaş değil, kaynakları ama buna izin vermeyeceğim."

BAŞKAN OLMAK İSTEYEN ÇIKSIN

"Ben açık söylüyorum; kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın, vizyonunu anlatsın. Ama camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değil. Bu görevi benden daha iyi yapacak bir insan çıktığı noktada hak verip görevimi teslim ederim. Bu bir bayrak değişimidir, görev teslimi onurlu olur. Burayı temiz kalbiyle yönetecek, geçmişle ve gelecekle hesabı olmayan ilk başkan adayını ben destekleyeceğim."

BAŞARI İÇİN SÖZ VERİYORUM

"Bizim de hatalarımız oldu. Heyecana kapıldım 'Şampiyonluk' kelimesini fazla erken kullandım. Ama hedefle gerçek farklı şeylerdir. Bizim hedefimiz her zaman kupa; ama gerçeğimiz temeli sağlam bir yapılanmadır. Beşiktaş'ı karanlığa çekmek isteyenlere karşı buradayız, dimdik ayaktayız. Camiama söz veriyorum. Beşiktaş'ın birliğini de adaletini de sonuna kadar koruyacağım. Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacağız."

ÜMRANIYE'DE TOPLANTI OLACAK

"Asbaşkanımız Murat Kılıç, yine asbaşkanımız Kaan Kasacı ve Futbol A.Ş. üyemiz Melih Aydoğdu'nun içinde olduğu bir futbol komitesini hayata geçirdik. Derbideki o 25-30 dakikalık bölümü tüm 90 dakikaya yaydıkları takdirde Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz." Ayrıca Adalı, bugün Ümraniye'ye giderek takımla toplantı yapacağını söyledi.



İBRA İDDİALARI İÇİN KOMİSYON KARARI!

Başkan Adalı'nın ibra edildiği genel kurul sonrası tartışmaların ardından Divan Kurulu harekete geçti

Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleşen idari ve mali genel kurulun ardından kulübün divan kurulu harekete geçti. Başkan Serdal Adalı'nın ibrası sonrası usulde sıkıntı olduğu iddiaları gelirken, divan kurulu şu açıklamayı yaptı: "Olağan İdari ve Mali Genel Kurul sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca Tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzum üzerine Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir. En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız."