Dakikası 68 bin TL

2.4 milyon Euro’ya transfer edilen ve toplamda 7.5 milyon Euro’luk maliyeti olan ABD’li oyuncu 35 maçta sahaya çıktı, 2 bin 129 dakika ter döktü… Sadece 4 gol attı
Beşiktaş'ın 2019-20 sezonu öncesinde 2.4milyon Euro karşılığındaVitoriaGuimaraes'ten transfer ettiği Tyler Boyd sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışı kalan ABD'li futbolcu, yıllık 1.4 milyon Euro kazanıyordu. 27 yaşındaki hücum oyuncusunun FIFA kurallarındaki "Futbol oynama hakkının sebepsizelinden alınması" maddesine dayanarak dava açacağı öğrenildi.
SİVAS VE RİZE'YE KİRALANDI
2020-21 sezonunun ilk devresinde listenin dışında bırakılan oyuncu, ardından ikinci yarı Sivasspor'a,bir sonrakisezon ise ÇaykurRizespor'a kiralıkgönderilmişti. Boyd, Beşiktaş'ta sadece 35 maça çıkarken 4 gol, 1 asist katkısı verebildi. Kendisi için 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, ilk üç sezon 1 milyon 250 bin Euro yıllık ücret, son sezonunda da 1.4 milyon Euro'luk sözleşmeye sahipti. Toplamda 7.5 milyon Euro (144 milyon768 bin TL) Beşiktaş'a maliyeti olan oyuncu toplam 35 maça çıkıp 2 bin 129 dakika oynadı. Her dakikası içinkulübe faturası 68 bin TL oldu.
KAZANIRSA NE OLACAK?
Boyd, davayı kazanırsa sezon sonuna kadar olan yıllık ücretini alabilecek. Eğer oyuncu bu süreçte bir başka takıma imza atarsa yeni kulübünden alacağı paranın farkını Beşiktaş tamamlayacak.
KAAN AYHAN'I GÜNEŞ GETİRECEK! DEVRE arasında stoper takviyesine hazırlanan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, listenin ilk sırasına Kaan Ayhan'ı yazdı. Bu sezon Serie A'da sadece 5 maçta ilk 11 fırsatı bulan ve Sassuolo'da mutsuz olan 28yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ada seçilemeyince gemileri yaktı. Haziran 2024'e kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan Kaan için Şenol Güneş devreye girdi. 4.5 milyon Euro'ya kadar inen İtalyan ekibinin, bu rakamı daha da düşüreceğine inanan siyahbeyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
EFSANE, BEŞİKTAŞ'A ÜYE OLDU
BEŞIKTAŞ'IN efsane teknik direktörü Gordon Milne, siyah-beyazlı kulübe üye yapıldı. 1987-1993 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve 3 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kazanarak unutulmaz bir başarı yaşatan İngiliz futbol adamı artık kulübün bir üyesi. Divan Kurulu BaşkanıTevfik Yamantürk, dün 85 yaşındakiMilne'e üyelik kartını verdiğinive rozetini taktığını açıkladı.