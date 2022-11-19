Dakikası 68 bin TL

Beşiktaş'ın 2019-20 sezonu öncesindetransfer ettiği Tyler Boyd sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışı kalan ABD'li futbolcu, yıllık 1.4 milyon Euro kazanıyordu. 27 yaşındaki hücum oyuncusunun FIFA kurallarındakimaddesine dayanarak dava açacağı öğrenildi.2020-21 sezonunun ilk devresinde listenin dışında bırakılan oyuncu, ardındanBoyd, Beşiktaş'ta sadece 35 maça çıkarken 4 gol, 1 asist katkısı verebildi. Kendisi için 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, ilk üç sezon 1 milyon 250 bin Euro yıllık ücret, son sezonunda da 1.4 milyon Euro'luk sözleşmeye sahipti. Toplamda 7.5 milyon EuroBeşiktaş'a maliyeti olan oyuncu toplam 35 maça çıkıp 2 bin 129 dakika oynadı.Boyd, davayı kazanırsa sezon sonuna kadar olan yıllık ücretini alabilecek. Eğer oyuncu bu süreçte bir başka takıma imza atarsa yeni kulübünden alacağı paranın farkını Beşiktaş tamamlayacak.arasında stoper takviyesine hazırlanan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, listenin ilk sırasına Kaan Ayhan'ı yazdı. Bu sezon Serie A'da sadece 5 maçta ilk 11 fırsatı bulan ve Sassuolo'da mutsuz olanHaziran 2024'e kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan Kaan için Şenol Güneş devreye girdi.İtalyan ekibinin, bu rakamı daha da düşüreceğine inanan siyahbeyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.BEŞIKTAŞ'IN efsane teknik direktörü Gordon Milne, siyah-beyazlı kulübe üye yapıldı. 1987-1993 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve 3 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kazanarak unutulmaz bir başarı yaşatan İngiliz futbol adamı artık kulübün bir üyesi.