‘Dedem koyu Beşiktaşlı teklifi hiç düşünmedim’

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı yeni transferi Can Keleş, "Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz" dedi. Beşiktaş'a transfer olma sürecinde dedesinin kendisine tavsiye verdiğini aktaran 22 yaşındaki sağ kanat, "Tavsiye veren dedem. Dedem koyu Beşiktaşlı. Teklif de geldiği an ben de iki kere düşünmedim. Çok mutlu oldum.
Dedemi dinledim. Ben de Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ondan dolayı bu adımı atmak istedim" ifadelerini kullandı.
SIRADAKİ SINAV BANDIRMA
SİYAH-
beyazlılar, Slovenya kampı sonrası iki günlük iznini tamamladı ve dün itibariyle tekrar çalışmalara başladı. Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına kaldığı yerden devam ediyor. Kartal, bugün Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maç Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.