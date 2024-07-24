‘Dedem koyu Beşiktaşlı teklifi hiç düşünmedim’

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı yeni transferi Can Keleş, "Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz" dedi. Beşiktaş'a transfer olma sürecinde dedesinin kendisine tavsiye verdiğini aktaran 22 yaşındaki sağ kanat, "Tavsiye veren dedem.Dedemi dinledim. Ben de Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ondan dolayı bu adımı atmak istedim" ifadelerini kullandı.beyazlılar, Slovenya kampı sonrası iki günlük iznini tamamladı ve dün itibariyle tekrar çalışmalara başladı. Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına kaldığı yerden devam ediyor. Kartal, bugün Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki maç