Değişmeyen tek şey defans!

Beşiktaş’ta Ghezzal ve Weghorst’un sakatlıkları sürerken formsuz Dele Alli ve Josef’in yanı sıra N’Koudou’nun da forması tehlikede. Deneyimli çalıştırıcı geri dörtlü dışında diğer mevkilerde değişime gitmeyi planlıyor
Beşiktaş'ın, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından taraftar ve camiadan daha fazla eleştiri almaya başlayan teknik direktör Valerien İsmael'in, Hatayspor deplasmanında kadroda köklü bir değişime hazırlandığı öğrenildi. Bu haftayakadar sahaya süreceği11'leri büyük ölçüdebelli olan Fransızhocanın, kale vesavunma dörtlüsüdışında kalan mevkililerderevizyona gitmeyi planladığıbelirtildi.
MAÇ GÜNÜNE KADAR AÇIKLAMA YOK
İsmael'in bugünden itibaren başlayacakçalışmalarda orta saha üçlüsü,kanatlar ve santrfor için performanslarınıbeğendiği isimlere forma vereceğiayrıca 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerinideneyeceği kaydedildi. Oyuncularınçalışma temposu ve hırslarınıartırmak isteyen deneyimliçalıştırıcının, talebelerine ilk11'de olup olmayacaklarınımaç gününe kadar söylemeyeceğide ifade edildi.
CENK TOSUN İHTİMALİ OLDUKÇA YÜKSEK
Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst'un sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncunun dışında formsuz Dele Alli, Josef ve sakatlıktan yeni çıkan N'Koudou'nun da forması garanti altında değil. Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. Trabzonspormaçında sonradan oyuna giripgolünü atan Cenk Tosun'un da busezon ilk kez 11'de sahaya çıkma ihtimalioldukça yüksek.
CAREW'E HAPİS TEHLİKESİ
Beşiktaş'ın eski golcülerinden John Carew'in başı vergi kaçakçılığı iddiası nedeniyle derde girdi. Açılan soruşturmanın ardından savcılık 43 yaşındaki eski futbolcuya ciddi vergi yolsuzluğundan suçlamada bulundu. 2014-17 yılları arasında ihmalkarlığı olduğunu kabul eden Carew, 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına itiraz etti. Toplamda 30 milyon Euro'luk servetini gizlediği konuşulan Carew'in, 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.