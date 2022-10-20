Değişmeyen tek şey defans!

eşiktaş'ın, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından taraftar ve camiadan daha fazla eleştiri almaya başlayan teknik direktör Valerien İsmael'in, Hatayspor deplasmanında kadroda köklü bir değişime hazırlandığı öğrenildi.Oyuncularınçalışma temposu ve hırslarınıartırmak isteyen deneyimliçalıştırıcının, talebelerine ilk11'de olup olmayacaklarınımaç gününe kadar söylemeyeceğide ifade edildi.Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal ve Wout Weghorst'un sakatlıkları bulunuyor. Bu iki oyuncunun dışında formsuz Dele Alli, Josef ve sakatlıktan yeni çıkan N'Koudou'nun da forması garanti altında değil. Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın yeniden 11'e dönmesi bekleniyoryüksek.Beşiktaş'ın eski golcülerinden John Carew'in başı vergi kaçakçılığı iddiası nedeniyle derde girdi. Açılan soruşturmanın ardından savcılık 43 yaşındaki eski futbolcuya ciddi vergi yolsuzluğundan suçlamada bulundu. 2014-17 yılları arasında ihmalkarlığı olduğunu kabul eden Carew, 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına itiraz etti. Toplamda 30 milyon Euro'luk servetini gizlediği konuşulan Carew'in, 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu belirtildi.