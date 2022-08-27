Dele Alli bereketi

Beşiktaş, DG.Sivasspor maçına özel hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcu sahada, isminin yazılacağı formalar Kartal Yuvası’nda satışta olacak
Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız futbolcu Dele Alli'yi satın alma opsiyonlukiralık olarakkadrosuna kattı. İngiliz on numaranın gelişi taraftarlara büyük heyecan yaşattı. Gece yarısı oyuncuyu havalimanına karşılamaya giden siyah-beyazlılar, forma alıp üzerine Dele Alli ismini yazdırmaya başladı. Beşiktaş yönetimihem KartalYuvası mağazalarındahem deinternet üzerindenforma satışlarınınönemliölçüde arttığı ve taraftarların Dele Alli formalarına büyük ilgi gösterdiğini açıkladı. İki gün içerisinde binlerce satış sağlanırken, yönetim pazartesi Vodafone Park'taoynanacak Sivasspor maçınada özel hazırlanıyor. Taraftarlardan yoğun talep geldiğini belirten siyahbeyazlı idareciler, maç günü stadyumun altındaki kulüp mağazasında satılmak üzere Dele formalarını hazırlattı. Yeni sezonformalarını 599TL'den satışasunan Beşiktaşbu olumluhava ile 5 milyonTL'lik satışhedefliyor.
DÜNYA MEDYASINDA FLAŞ HABER!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katması, Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer tanıtım videosu, kısa sürede milyonlarcakez görüntülendi ve yüzbinlercebeğeni aldı. Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli'yi flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırken FIFA da bu sezon Beşiktaş'ın transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak, "Kulübün platformlarınıolumlu bir sosyal amacıdesteklemek için kullandığınıgörmek harika" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katması, Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer tanıtım videosu, kısa sürede milyonlarcakez görüntülendi ve yüzbinlercebeğeni aldı. Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli'yi flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırken FIFA da bu sezon Beşiktaş'ın transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak, "Kulübün platformlarınıolumlu bir sosyal amacıdesteklemek için kullandığınıgörmek harika" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.
SIRADA STOPER VE KANAT VAR
Ghezzal ve N'Koudou'ya alternatif üretecek ve her iki kanatta da forma giyebilecek bir isim arayan Beşiktaş, Siriki Dembele için kulübü Bournemouth'la son aşamaya gelip oyuncuyla görüşmeye başlamıştı. 25 yaşındaki futbolcuya1 milyon Euro'nunaltında 1 yıllık ücret teklif eden Kartal'ın, bu oyuncu dışında farklı isimleri de gündemine aldığı ve gelecek yanıta göre hareket edeceği kaydedildi. Stoper konusunda ise İsak Hien'i,Hellas Verona'ya kaptıran Beşiktaş, İtalyanlar'dan Koray Günter'i bir kez daha isteyecek. Burada ikikriter aşılmayacak. İlk olarak27 yaşındaki oyuncuiçin maksimum 1.5 milyonEuro bonservis belirlendi,ikinci olarak ise 900 binEuro yıllık ücretin üzerineçıkılmayacak. Bu transferin gerçekleşmesi hem Hellas Verona'nın hem de Koray'ın şartları kabul etmesine bağlı.