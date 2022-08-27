Dele Alli bereketi

Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız futbolcu Dele Alli'yiİngiliz on numaranın gelişi taraftarlara büyük heyecan yaşattı. Gece yarısı oyuncuyu havalimanına karşılamaya giden siyah-beyazlılar, forma alıp üzerine Dele Alli ismini yazdırmaya başladı.ve taraftarların Dele Alli formalarına büyük ilgi gösterdiğini açıkladı. İki gün içerisinde binlerce satış sağlanırken, yönetimTaraftarlardan yoğun talep geldiğini belirten siyahbeyazlı idareciler, maç günü stadyumun altındaki kulüp mağazasında satılmak üzere Dele formalarını hazırlattı.Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katması, Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer tanıtım videosu,Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli'yi flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırken FIFA da bu sezon Beşiktaş'ın transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak,mesajıyla takipçileriyle paylaştı.Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katması, Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer tanıtım videosu,Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli'yi flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırken FIFA da bu sezon Beşiktaş'ın transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak,mesajıyla takipçileriyle paylaştı.Ghezzal ve N'Koudou'ya alternatif üretecek ve her iki kanatta da forma giyebilecek bir isim arayan Beşiktaş, Siriki Dembele için kulübü Bournemouth'la son aşamaya gelip oyuncuyla görüşmeye başlamıştı.teklif eden Kartal'ın, bu oyuncu dışında farklı isimleri de gündemine aldığı ve gelecek yanıta göre hareket edeceği kaydedildi.İtalyanlar'dan Koray Günter'i bir kez daha isteyecek. BuradaBu transferin gerçekleşmesi hem Hellas Verona'nın hem de Koray'ın şartları kabul etmesine bağlı.