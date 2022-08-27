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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Dele Alli bereketi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Dele Alli bereketi

Beşiktaş, DG.Sivasspor maçına özel hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcu sahada, isminin yazılacağı formalar Kartal Yuvası’nda satışta olacak

Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız futbolcu Dele Alli'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz on numaranın gelişi taraftarlara büyük heyecan yaşattı. Gece yarısı oyuncuyu havalimanına karşılamaya giden siyah-beyazlılar, forma alıp üzerine Dele Alli ismini yazdırmaya başladı. Beşiktaş yönetimi hem Kartal Yuvası mağazalarında hem de internet üzerinden forma satışlarının önemli ölçüde arttığı ve taraftarların Dele Alli formalarına büyük ilgi gösterdiğini açıkladı. İki gün içerisinde binlerce satış sağlanırken, yönetim pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak Sivasspor maçına da özel hazırlanıyor. Taraftarlardan yoğun talep geldiğini belirten siyahbeyazlı idareciler, maç günü stadyumun altındaki kulüp mağazasında satılmak üzere Dele formalarını hazırlattı. Yeni sezon formalarını 599 TL'den satışa sunan Beşiktaş bu olumlu hava ile 5 milyon TL'lik satış hedefliyor.

DÜNYA MEDYASINDA FLAŞ HABER!
Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katması, Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer tanıtım videosu, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve yüzbinlerce beğeni aldı. Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli'yi flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırken FIFA da bu sezon Beşiktaş'ın transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak, "Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dele Alli'yi kadrosuna katması, Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş yer buldu. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı transfer tanıtım videosu, kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi ve yüzbinlerce beğeni aldı. Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli'yi flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırken FIFA da bu sezon Beşiktaş'ın transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkat çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak, "Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

SIRADA STOPER VE KANAT VAR
Ghezzal ve N'Koudou'ya alternatif üretecek ve her iki kanatta da forma giyebilecek bir isim arayan Beşiktaş, Siriki Dembele için kulübü Bournemouth'la son aşamaya gelip oyuncuyla görüşmeye başlamıştı. 25 yaşındaki futbolcuya 1 milyon Euro'nun altında 1 yıllık ücret teklif eden Kartal'ın, bu oyuncu dışında farklı isimleri de gündemine aldığı ve gelecek yanıta göre hareket edeceği kaydedildi. Stoper konusunda ise İsak Hien'i, Hellas Verona'ya kaptıran Beşiktaş, İtalyanlar'dan Koray Günter'i bir kez daha isteyecek. Burada iki kriter aşılmayacak. İlk olarak 27 yaşındaki oyuncu için maksimum 1.5 milyon Euro bonservis belirlendi, ikinci olarak ise 900 bin Euro yıllık ücretin üzerine çıkılmayacak. Bu transferin gerçekleşmesi hem Hellas Verona'nın hem de Koray'ın şartları kabul etmesine bağlı.

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Dele Alli bereketi
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