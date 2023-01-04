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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Dele Alli demir attı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Dele Alli demir attı

Sezon başı Everton formasıyla iki maça çıkan deneyimli 10 numara, sezon içerisinde 3 farklı takımda oynayamama kuralına takılıyor. İngiliz ekibi de geri istemiyor

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli hiçbir yere gitmiyor. Son günlerde 26 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne geri döneceği konuşulsa da bu mümkün görünmüyor. Deneyimli 10 numara, bu sezon başında satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralık olarak transfer edilmişti. Geldiği günden bu yana verilen şansları değerlendiremeyen oyuncunun performansı da çok tartışılıyor. Bu nedenle geri gönderilme seçeneği konuşulsa da Dele Alli'nin sezon sonuna kadar yeri Beşiktaş olacak.

2.2 MİLYON EURO'LUK MAAŞ ENGELİ!
İngiliz futbolcu bu sezon başında Everton formasıyla 2 Premier Lig maçına çıkıp sonrasında Beşiktaş'a katılmıştı. Yıldız futbolcu için bir başka kulübe gitme durumu ise sezon içerisinde 3 farklı takımda oynayamama kuralına takılıyor. Everton ise futbolcunun 2.2 milyon Euro'luk maaşını karşılayan Beşiktaş'ın geri gönderme talebi iletmesi halinde bunu kabul etmeyecek. Çünkü kadroda düşünülmeyen Dele Alli'nin en azından maaş yükünü karşılamak istemiyorlar.

2018 YILI UNUTULMAZ
BU sezon Beşiktaş forması ile 575 dakika sahada kalan Dele Alli, 7 Süper Lig 2 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi. Deneyimli oyuncu ligde 1, kupada 1 olmak üzere 2 gol kaydetti ancak hiç asist yapamadı.
İNGİLİZ futbolcu bu sezon sahaya çıktığı 9 maça da 11'de başladı. 3 maçta ise yedek kulübesinde otururken, hiç sonradan oyuna dahil edilmedi.
DENEYİMLİ isim, Tottenham kariyerinde büyük çıkış yapmış ve dünyanın ilgisini çekmişti. Özellikle 2018 yılı Dele Alli için unutulmaz. Piyasa değeri tam 100 milyon Euro'ya ulaşmıştı.
YILDIZ futbolcu, genç yaşta sırtına geçirdiği İngiltere Milli Takımı formasını 37 kez giydi. Ancak 9 Haziran 2019'dan bu yana milli formasına hasret kaldı. Dele Alli'nin kariyerindeki 4. kulübü Beşiktaş.
FUTBOL hayatına MK Dons'ta başlayan ve sırasıyla Tottenham, Everton formaları giyen 26 yaşındaki oyuncunun Ada dışındaki ilk deneyimi İstanbul oldu.

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