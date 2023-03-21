‘Dele Alli kovuldu’

Beşiktaş'ınson 3 maçında 21 kişilik kadroya alınmayan Dele Alli, milli arayı da fırsat bilip ülkesinin yolunu tutmuştu.oyuncunun durumunu 'Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu' başlıklı bir manşetle sayfalarına taşıdı. Haberde şu detaylar dikkat çekti: "Beşiktaş kadrosundan atıldığı ve yaza boşta kaldığı iddia edilen Dele Alli'nin futbol kariyeri daha da kötüye gitti. Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in yerine Şenol Güneş'in geçmesinin ardından dakikalarca süre aldı. Alli'nin bir daha Beşiktaş'ta oynayamayacağı iddia ediliyor.izlemesi bekleniyor."