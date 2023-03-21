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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Dele Alli kovuldu’

‘Dele Alli kovuldu’
Beşiktaş'ın son 3 maçında 21 kişilik kadroya alınmayan Dele Alli, milli arayı da fırsat bilip ülkesinin yolunu tutmuştu. İngiliz gazetesi Mirror, oyuncunun durumunu 'Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu' başlıklı bir manşetle sayfalarına taşıdı. Haberde şu detaylar dikkat çekti: "Beşiktaş kadrosundan atıldığı ve yaza boşta kaldığı iddia edilen Dele Alli'nin futbol kariyeri daha da kötüye gitti. Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in yerine Şenol Güneş'in geçmesinin ardından dakikalarca süre aldı. Alli'nin bir daha Beşiktaş'ta oynayamayacağı iddia ediliyor. Alli'nin, Everton'a dönmeden önce Beşiktaş'ın kalan maçlarını tribünden izlemesi bekleniyor."

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‘Dele Alli kovuldu’
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