Dele Alli’de güneş ışığı!

Beşiktaş'ın, Süper Lig ekiplerindenhazırlık maçında öne çıkan isimler teknik direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü.gelecek haftalar adına ışık verdi. Dünya Kupası arasında İngiliz 10 numara ile özel ilgilenen ve sık sık bire bir toplantılar yapan tecrübeli teknik adam, 10 numara olarak sahaya sürdüğü Dele Alli'nin sergilediği oyundan memnun kaldı.26 yaşındaki futbolcunun, ilerleyen haftalarda daha etkili olacağı düşünülüyor.