Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Dele Alli’ye forma sözü!
Giriş Tarihi: 18.10.2022

Dele Alli’ye forma sözü!

Dele Alli’ye forma sözü!

İngiliz yıldızın, transfer sürecinde Valerien İsmael’den oynama sözü aldığı ortaya çıktı

Transfer döneminin yıldızı Dele Alli sınıfta kaldı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki on numarası, son 3 maçında sahada kaybolurken oklar da onun performansına uzun süre tahammül eden teknik direktör Valerien İsmael'e çevrildi. Trabzon karşısında 67 dakika forma giyen İngiliz oyuncu, değişiklik sırasında da taraftarın protestosuna maruz kaldı. Dele Alli'nin transfer sürecinde ise oynama sözü aldığı ortaya çıktı.

MAÇ EKSİĞİ VAR!
Everton'dan kiralanan futbolcunun teknik direktör Valerien İsmael ile sezon başı yaptığı görüşmede forma sözü aldığı ve bu nedenle Fransız hocanın da oyuncuda ısrar ettiği öğrenildi. Dele Alli'nin maç eksiğini gidermek isteyen teknik heyet de süre vererek bir an önce açıklarını kapatmayı hedefliyor.

WEGHORST HATAY'DA YOK
Süper Lig'de Wout Weghorst'un gol hasreti devam ederken Hollandalı oyuncu bir de sakatlık şoku ile sarsıldı. Son 3 maçını boş geçen Weghorst'a teknik heyet terapi uygularken dün yapılan kontrollerde de ağrıları sonrasında oyuncunun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. 30 yaşındaki oyuncunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve Hatay maçını kaçıracağı öğrenilirken Cenk Tosun ilk 11'deki yerini alacak...

28 TARAFTARA 1 YIL MEN!
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR maçında sahaya yabancı madde atan, meşale yakan, taşkınlık yapan ve kavga eden 28 taraftar spor müsabakalarından men edildi. Yabancı madde atan ve meşale yakan 4 taraftar, stat içerisinde gözaltına alınırken 24 kişi ise kamera görüntülerinden tespit edildi. 9 taraftar yabancı madde, 15 taraftar usulsüz giriş, 1 taraftar meşale ve 3 taraftar da taşkınlık gerekçesi ile ceza aldı. 28 kişiye 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet' gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Ceza alanlar, takımlarının maçlarından önce Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak.
EMIR SOMER

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak
Son dakika: 52 madde TBMM'de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari ücret zammı açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, nereli?
ABD'yle kritik görüşme! Türkiye'den F-16 mesajı
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?
Son dakika: Rusya'da savaş uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Dele Alli’ye forma sözü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA