Dele Alli’ye forma sözü!

İngiliz yıldızın, transfer sürecinde Valerien İsmael’den oynama sözü aldığı ortaya çıktı
Transfer döneminin yıldızı Dele Alli sınıfta kaldı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki on numarası, son 3 maçında sahada kaybolurken oklar da onun performansınauzun süre tahammüleden teknik direktörValerien İsmael'eçevrildi. Trabzon karşısında 67 dakika forma giyen İngiliz oyuncu, değişiklik sırasında da taraftarın protestosuna maruz kaldı. Dele Alli'nin transfer sürecinde ise oynama sözü aldığı ortaya çıktı.
MAÇ EKSİĞİ VAR!
Everton'dan kiralanan futbolcunun teknik direktör Valerien İsmael ile sezon başı yaptığı görüşmede forma sözü aldığı ve bu nedenle Fransız hocanın da oyuncuda ısrar ettiği öğrenildi. Dele Alli'ninmaç eksiğini gidermek isteyenteknik heyet de süre vererekbir an önce açıklarınıkapatmayı hedefliyor.
WEGHORST HATAY'DA YOK
Süper Lig'de Wout Weghorst'un gol hasreti devam ederken Hollandalı oyuncu bir de sakatlık şoku ile sarsıldı. Son 3 maçını boş geçen Weghorst'a teknik heyet terapi uygularken dün yapılan kontrollerde de ağrıları sonrasında oyuncunun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. 30 yaşındaki oyuncunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve Hatay maçını kaçıracağı öğrenilirken Cenk Tosun ilk 11'deki yerini alacak...
28 TARAFTARA 1 YIL MEN! BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR maçında sahaya yabancı madde atan, meşale yakan, taşkınlık yapan ve kavga eden 28 taraftar spor müsabakalarından men edildi. Yabancı madde atan ve meşale yakan 4 taraftar, statiçerisinde gözaltına alınırken 24 kişi ise kamera görüntülerindentespit edildi. 9 taraftar yabancı madde, 15 taraftar usulsüz giriş, 1 taraftar meşale ve 3 taraftar da taşkınlık gerekçesi ile ceza aldı. 28 kişiye 'Sporda Şiddet veDüzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet' gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Ceza alanlar, takımlarının maçlarından önce Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak.
EMIR SOMER