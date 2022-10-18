Dele Alli’ye forma sözü!

Transfer döneminin yıldızı Dele Alli sınıfta kaldı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki on numarası, son 3 maçında sahada kaybolurken oklar daTrabzon karşısında 67 dakika forma giyen İngiliz oyuncu, değişiklik sırasında da taraftarın protestosuna maruz kaldı. Dele Alli'nin transfer sürecinde ise oynama sözü aldığı ortaya çıktı.Everton'dan kiralanan futbolcunun teknik direktör Valerien İsmael ile sezon başı yaptığı görüşmede forma sözü aldığı ve bu nedenle Fransız hocanın da oyuncuda ısrar ettiği öğrenildi.Süper Lig'de Wout Weghorst'un gol hasreti devam ederken Hollandalı oyuncu bir de sakatlık şoku ile sarsıldı. Son 3 maçını boş geçen Weghorst'a teknik heyet terapi uygularken dün yapılan kontrollerde de ağrıları sonrasında oyuncunun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. 30 yaşındaki oyuncunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve Hatay maçını kaçıracağı öğrenilirken Cenk Tosun ilk 11'deki yerini alacak...maçında sahaya yabancı madde atan, meşale yakan, taşkınlık yapan ve kavga eden 28 taraftar spor müsabakalarından men edildi. Yabancı madde atan ve meşale yakan9 taraftar yabancı madde, 15 taraftar usulsüz giriş, 1 taraftar meşale ve 3 taraftar da taşkınlık gerekçesi ile ceza aldı. 28 kişiyegerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Ceza alanlar, takımlarının maçlarından önce Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak.EMIR SOMER