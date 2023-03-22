Güneş: Ulaşamıyoruz Dele Alli: kulüp biliyor

Siyah-beyazlılarda Dele Alli bilmecesi yaşanıyor. Dün idmandan önce basına konuşan teknik direktör Şenol Güneş,ifadesini kullandı. İngiliz futbolcu ise gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir sürü mesaj aldım.diyerek kafaları karıştırdı. Bu arada Güneş gündemle ilgili şunları şuları söyledi: "İlk maçımız Fenerbahçe ile. Onların daDeprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde yanlışlık var!Futbol sahada oynanıyor. Başkan her şeyi söyledi, adaletsizlik olduğunu söyledi.Neden gitmediğini bilmiyorum. Oynatmayı düşünmüyorum.Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir! Bilmiyorum!"Sakatlığı nedenyile milli takım kadrosundan çıkarılan ve tedavisi kulüp doktorları tarafından sürdürülen Tayyip Talha Sanuç'un Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. Ancak sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulunan Tayyip'in iyileşmesi için milli aradan sonra bir haftaya daha ihtiyacı bulunuyor. İdmana dönüş günü genç stoperin durumunu netleştirecek.Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın 'VAR kayıtlarını ivedilikle açıklayın' mesajına sosyal medya hesabından destek verdi. Fenerbahçe şu ifadeleri kullandı: "VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz."