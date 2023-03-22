Güneş: Ulaşamıyoruz Dele Alli: kulüp biliyor

Beşiktaş’ta dün teknik direktör Şenol Güneş ile idmana katılmayan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu arasında demeç polemiği yaşandı. Kafalar karıştı
Siyah-beyazlılarda Dele Alli bilmecesi yaşanıyor. Dün idmandan önce basına konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Dele Alli'ye telefonlaulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir.Yağmur yağıyor herhalde ondan gelemedi" ifadesini kullandı. İngiliz futbolcu ise gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir sürü mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyiaçıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp, doktor ile görüşmemeizin verdi. Yarın (bugün) antrenmana dönüyorum" diyerek kafaları karıştırdı. Bu arada Güneş gündemle ilgili şunları şuları söyledi: "İlk maçımız Fenerbahçe ile. Onların da iyi kadrosu, çok iyibir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var... Deprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde yanlışlık var! Kulüp açıklamayı yapmış, karşı tarafın ne anladığıönemli. Futbol sahada oynanıyor. Başkan her şeyi söyledi, adaletsizlik olduğunu söyledi. Kevin N'Koudou için transferimkânı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Oynatmayı düşünmüyorum. Gelecek sezonunplanlarını TFF şimdiden açıklamalı! Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir! Bilmiyorum!"
TAYYİP TALHA DERBİYE ÇOK ZOR
Sakatlığı nedenyile milli takım kadrosundan çıkarılan ve tedavisi kulüp doktorları tarafından sürdürülen Tayyip Talha Sanuç'un Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. Ancak sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulunan Tayyip'in iyileşmesi için milli aradan sonra bir haftaya daha ihtiyacı bulunuyor. İdmana dönüş günü genç stoperin durumunu netleştirecek.
FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ'A DESTEK! Beşiktaş'a destek! Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın 'VAR kayıtlarını ivedilikle açıklayın' mesajına sosyal medya hesabından destek verdi. Fenerbahçe şu ifadeleri kullandı: "VAR kayıtlarının açıklanması konusunda TFF'nin vereceği her karara saygı duyacağımızı şimdiden açıklıyoruz. Ayrıca önümüzdeki hafta oynayacağımız maça atanacak hakemlerin çalıştıkları şirketlerle ilgili açıklamanızı da ilgi ile beklediğimizi vurgulamak istiyoruz."