Delle Alli hazır, Siriki Dembele için mecburi fren!

Beşiktaş'ın flaş transferi Dele Alli, daha çıktığı ilk idmanda kendini gösterdi. Bu sezon Everton ile 2 maçta sadece 38 dakika şans bulan İngiliz oyuncunun fiziksel durumu ve antrenman performansı merak ediliyordu. Teknik direktör Valerien İsmael ve yardımcılarının pür dikkat takip ettiği 26 yaşındaki isim, idmanlarda fiziksel olarak gayet fit durumda görüldü.