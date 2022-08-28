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Giriş Tarihi: 28.8.2022 10:59 Son Güncelleme: 28.8.2022 11:17

Delle Alli hazır, Siriki Dembele için mecburi fren!

SPOR SERVİSİ
Delle Alli hazır, Siriki Dembele için mecburi fren!

Beşiktaş'ın flaş transferi Dele Alli, daha çıktığı ilk idmanda kendini gösterdi. Çalışma temposu da çok yüksek olan Dele Alli'nin, Sivasspor maçı için hazır olduğuna kanaat getirildi. Öte yandan kadroda yer açmak için iç transferi çözmeye çalışan Siyah-Beyazlılar, Siriki Dembele konusunda görüşmeleri yavaşlattı.

Beşiktaş'ın flaş transferi Dele Alli, daha çıktığı ilk idmanda kendini gösterdi. Bu sezon Everton ile 2 maçta sadece 38 dakika şans bulan İngiliz oyuncunun fiziksel durumu ve antrenman performansı merak ediliyordu. Teknik direktör Valerien İsmael ve yardımcılarının pür dikkat takip ettiği 26 yaşındaki isim, idmanlarda fiziksel olarak gayet fit durumda görüldü.

Çalışma temposu da çok yüksek olan Dele Alli'nin, yarın oynanacak Sivasspor maçı için hazır olduğuna kanaat getirildi. İsmael'in, yıldız oyuncuyu Yiğidolar'a karşı 11'de sahaya sürebileceği belirtildi. Dele Alli'yle başlaması halinde Berkay Vardar'ı kulübeye çekecek olan Fransız teknik adam, orta saha üçlüsünü Salih, Gedson ve önlerinde Dele Alli'yi oynatarak oluşturacak. Beşiktaş taraftarı da İngiliz yıldızı izlemek için sabırsızlanıyor.

SİRİKİ DEMBELE'DE FRENE BASILDI
Beşiktaş'ın kanat takviyesi için gündeminde olan Siriki Dembele ile görüşmeler yavaşlatıldı. Kadroda yer açmak için iç transferi çözmeye çalışan Siyah-Beyazlı yönetimin, bu süreçte yeni isimlere de bakacağı ve acele etmeyeceği belirtildi.

Bu nedenle 25 yaşındaki futbolcuyla iki gündür yeni bir temas gerçekleşmediği ifade edildi. Bournemouth ile satın alma opsiyonlu kiralama üzerine büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlılar, oyuncu tarafıyla maaş pazarlığı yapıyordu.

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Delle Alli hazır, Siriki Dembele için mecburi fren!
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