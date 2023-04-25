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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Derbi varsa özel hocası geliyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Derbi varsa özel hocası geliyor

Fenerbahçe maçı öncesinde bireysel antrenörü ile çalışıp sarı-lacivertli takımı deviren yıldız oyuncu şimdi gözüne Aslan’ı kestirdi

Devre arasında geldiği Beşiktaş'ta Wout Weghorst'u hemen unutturan Vincent Aboubakar, G.Saray'a bileniyor. Kamerunlu oyuncu daha önce de zaman zaman bireysel çalışmalar yaptığı Belçika'daki özel antrenörünü bir kez daha İstanbul'a davet etti. F.Bahçe maçı öncesinde de yine özel bir hazırlık yapıp o karşılaşmada takımın en dinamik ismi olan ve bir de gol bulan Aboubakar, pazar günü oynanacak derbiye kadar yine ekstra idmanlar yapacak. 31 yaşındaki forvet, bu kez kendi taraftarı önünde G.Saray ağlarını sarsıp takımını şampiyonluk yolunda yeniden devreye sokmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Redmond- Aboubakar-Cenk üçlüsünden G.Saray savunmasını sürekli tedirgin etmesini ve kanat bekleri üzerinde de baskı kurmasını bekliyor.

G.SARAY TARAFTARI OLMAYACAK
32. haftanın kritik maçında G.Saray taraftarı derbide Vodafone Park'ta yerini alamayacak. İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını duyururken sezonun ilk devresinde de Beşiktaş seyircisi Nef Stadı'nda yoktu. Öte yandan derbi biletleri satışa çıkarken fiyatlar 450 TL ile 7500 TL arasında değişiyor.

GHEZZAL'DAN İYİ HABER YOK
BU sezon sakatlıklardan yana kariyerinin en şanssız dönemini yaşayan Rachid Ghezzal yine sakat. Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hisseden ancak maçı bu şekilde tamamlayan Cezayirli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi. Ghezzal'ın sonuçları negatif çıkarken kasığında ikinci derece yırtık tespit edildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyeceği, Adana Demirspor karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği ifade edildi. Ghezzal bu sezon 23 maç kaçırırken sahaya çıktığı 11 maçta ise 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı

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Derbi varsa özel hocası geliyor
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