Derbi varsa özel hocası geliyor

evre arasında geldiği Beşiktaş'ta Wout Weghorst'u hemen unutturan Vincent Aboubakar, G.Saray'a bileniyor. Kamerunlu oyuncu daha önce de zaman zaman bireysel çalışmalar yaptığı Belçika'daki özel antrenörünü bir kez daha İstanbul'a davet etti.31 yaşındaki forvet, bu kez kendi taraftarı önünde G.Saray ağlarını sarsıp takımını şampiyonluk yolunda yeniden devreye sokmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Redmond- Aboubakar-Cenk üçlüsünden G.Saray savunmasını sürekli tedirgin etmesini ve kanat bekleri üzerinde de baskı kurmasını bekliyor.32. haftanın kritik maçında G.Saray taraftarı derbide Vodafone Park'ta yerini alamayacak. İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını duyururken sezonun ilk devresinde de Beşiktaş seyircisi Nef Stadı'nda yoktu. Öte yandan derbi biletleri satışa çıkarken fiyatlar 450 TL ile 7500 TL arasında değişiyor.sezon sakatlıklardan yana kariyerinin en şanssız dönemini yaşayan Rachid Ghezzal yine sakat. Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hisseden ancak maçı bu şekilde tamamlayan Cezayirli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi.30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyeceği, Adana Demirspor karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği ifade edildi.