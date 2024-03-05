Derbiler kâbus oldu

G.Saray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın, derbilerde şansı yaver gitmiyor. Son 3 sezondur ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında kazanmakta güçlük geçen siyahbeyazlılar, ligde 16'ncı ve son şampiyonluğuna ulaştığıKara Kartal, söz konusu müsabakaların 5'inde mağlup olurken, 3 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Rakipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.Siyah-beyazlılar, son 3 sezonda oynadığı büyük maçlarda 3 kez kırmızı kart görüp ezeli rekabette 10 kişi kaldı.Kartal'ın golcüsü Cenk Tosun, 80 dakika sahada kaldığı derbide tek bir şut dahi atamadı.Tribünlerden de tepki alan 32 yaşındaki Tosun Paşa eski performansını mumla aratıyor.