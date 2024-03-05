Derbiler kâbus oldu

G.Saray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın, derbilerde şansı yaver gitmiyor. Son 3 sezondur ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında kazanmakta güçlük geçen siyahbeyazlılar, ligde 16'ncı ve son şampiyonluğuna ulaştığı 2020-2021 sezonundan sonra oynadığı 11 derbinin sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi.
Kara Kartal, söz konusu müsabakaların 5'inde mağlup olurken, 3 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Rakipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. Kartal ayrıca son 11 derbinin 10'unda kalesinde ilk golü gören taraf oldu.
Siyah-beyazlılar, son 3 sezonda oynadığı büyük maçlarda 3 kez kırmızı kart görüp ezeli rekabette 10 kişi kaldı.
KAYIP PAŞA!
Kartal'ın golcüsü Cenk Tosun, 80 dakika sahada kaldığı derbide tek bir şut dahi atamadı. Rakip ceza sahasında sadece 1 kez topla buluşup 1 gol pozisyonundan yararlanamayan Beşiktaşlı oyuncu, 7 pasının 2'sini isabetli kullandı.
Tribünlerden de tepki alan 32 yaşındaki Tosun Paşa eski performansını mumla aratıyor.