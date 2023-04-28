Derbinin 4 atlısı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, G.Saray'ın son 5 maçını inceleyip röntgenini çekti. Siyah-beyazlılar sabah 11.00'de yaptığı antrenmanın ardından tesislerde birlikte yemek yedi.Güneş bu toplantıda oyuncularına özellikle rakiplerinin öne çıktığında savunma arkasında derin boşluk bırakarak bek ve stoperlerinin hata yaptığını anlattı. Bu boşlukları Cenk, Aboubakar ve Redmond'un iyi değerlendirmesini isteyen Güneş, Gedson'dan ise ileri hatta arkadaşlarına yakın oynayıp 4. hücum oyuncusu gibi hareket etmesini istedi.Teknik heyet, Redmond'a Galatasaray'ın sol bek zaafından faydalanması gerektiğini belirtti. Cenk'ten ise Aboubakar'ı,arasında ceza sahasında yalnız bırakmaması istendi.BEŞIKTAŞ'IN Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, bu sezon takımına ligde 4 asist katkısı sağlarken henüz golle tanışamadı. Ümraniyespor maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Sıra gelecek haftada" ifadelerini kullanan 24 yaşındaki oyuncu, eski takımına karşı siftah peşinde olacak. Kara Kartal'ın yıldızı Galatasaray maçında golle tanışarak, hem hocasının hücumda kendisinden beklediklerini artık yerine getirmek hem de eski takımına karşı zafer elde etmek istiyor.SİYAH-BEYAZLILARDA derbi 11'i büyük ölçüde belli olurken, sadece sağ bekte Valentin Rosier ve Onur arasında rekabet yaşanıyor. Bu mücadelede de Rosier öne çıkmış durumda. Kadronun geri kalanıyla ilgili aklında soru işareti olmayan teknik heyeti kulübeden gelecek yaratıcı katkı eksikliği düşündürüyor.