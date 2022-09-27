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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Derbiye mecburen İstanbulspor 11’i

OGÜN ŞAHİNOĞLU

Muleka’nın yerine sağ kanada düşünülen iki futbolcunun da yaşadığı sorunlar oynamalarına engel teşkil edecek durumda... Bu şartlarda Beşiktaş’ın, derbiye İstanbulspor maçının 11’i ile çıkması ağırlık kazandı

Beşiktaş'ta akıllar Fenerbahçe derbisinde... 1-0'lık Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbulspor ile de 2-2 berabere kalıp zirveden aşağı inen siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Son gelişmeler sonrası da teknik direktör Valerien İsmael'in, İstanbulspor maçı 11'iyle Fenerbahçe karşısına çıkması bekleniyor. Kale ve sağ kanatta değişiklikler yapmayı düşünen Fransız hoca, özellikle iki isimden beklediği iyi haberleri alamadı. Sağ kanat için düşünülen Nathan Redmond'un elinde kırık oluşması, Ghezzal'ın da parmağındaki ağrının geçmemesi nedeniyle Muleka'ya yine 11 yolu açıldı.

ERSİN YİNE KALEDE, NECİP DERBİDE OLMAK İSTİYOR
En fazla tartışılan mevkilerden biri de kale... 10 aydır oynamayan Mert Günok'un ameliyat olduğu dizinin diğerine göre daha yavaş hareket etmesi ve maç eksikliği sorun teşkil etti. Bu yüzden İsmael'in, Ersin Destanoğlu'na bir şans daha vermesi bekleniyor. Defansın göbeğinde ise Tayyip Talha ve Saiss'in oynaması muhtemel. Ancak özellikle Necip Uysal'ın son dönemdeki eleştirilere karşın çok hırslandığı ve yıllarca görev yaptığı Fenerbahçe derbisinde oynamak için ekstra antrenmanlar yaparak hocasının gözüne girmeye çalıştığı öğrenildi.

İNİSİYATİF AL MULEKA!
JACKSON Muleka forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol atarken asist üretemedi. Analiz ekibinden gelen veriler doğrultusunda ilk 7 haftanın özetini çıkaran teknik ekip, sağ kanadın daha efektif kullanılması gerektiğini düşünüyor. Demokratik Kongo Milli Takımı'nda bulunan Muleka, geldiğinde özel görüşmeye alınacak ve kendisinden oyun kurulumu ile atak aksiyonlarında takım arkadaşlarına daha yakın olması, aynı zamanda inisiyatif alarak cesur oynaması istenecek.

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Derbiye mecburen İstanbulspor 11’i
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