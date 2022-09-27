Derbiye mecburen İstanbulspor 11’i

Beşiktaş'ta akıllar Fenerbahçe derbisinde... 1-0'lık Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbulspor ile de 2-2 berabere kalıp zirveden aşağı inen siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Son gelişmeler sonrası da teknik direktör Valerien İsmael'in, İstanbulspor maçı 11'iyle Fenerbahçe karşısına çıkması bekleniyor.Sağ kanat için düşünülen'un elinde kırık oluşması,'ın da parmağındaki ağrının geçmemesi nedeniyle'ya yine 11 yolu açıldı.En fazla tartışılan mevkilerden biri de kale... 10 aydır oynamayan'un ameliyat olduğu dizinin diğerine göre daha yavaş hareket etmesi ve maç eksikliği sorun teşkil etti. Bu yüzden'in,'na bir şans daha vermesi bekleniyor. Defansın göbeğinde iseveoynaması muhtemel. Ancak özellikle Necip Uysal'ın son dönemdeki eleştirilere karşın çok hırslandığı ve yıllarca görev yaptığı Fenerbahçe derbisinde oynamak için ekstra antrenmanlar yaparak hocasının gözüne girmeye çalıştığı öğrenildi.Muleka forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol atarken asist üretemedi. Analiz ekibinden gelen veriler doğrultusunda ilk 7 haftanın özetini çıkaran teknik ekip, sağ kanadın daha efektif kullanılması gerektiğini düşünüyor. Demokratik Kongo Milli Takımı'nda bulunanve kendisinden oyun kurulumu ile atak aksiyonlarında takım arkadaşlarına daha yakın olması, aynı zamanda inisiyatif alarak cesur oynaması istenecek.