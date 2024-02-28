Derbiyi değil kupayı istiyorum

Şampiyonluk yarışından bu sezon çok erken koparak taraftarına büyük hüsran yaşatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı bir numaralı hedef olarak belirledi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, bugün kupada Konyaspor ile oynanacak çeyrek final maçı öncesi takımını uyardı. Hafta sonu çıkacakları G.Saray derbisini kafalarından silmelerini isteyen Portekizli hoca,dedi.Bu arada Beşiktaş teknik heyeti, Konyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi rakip analizini, 19 Şubat'ta yeşil-beyazlı takımı sahalarında 2-0 mağlup ettikleri karşılaşma üzerinden hazırladı.Özellikle pas hataları üzerinde duran tecrübeli çalıştırıcının, defans hattına da özel uyarılar yaptığı kaydedildi.Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 müsabakada Beşiktaş 2, Konya 3 kez kazandı. 2 mücadele de berabere bitti.