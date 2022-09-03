Derdi stoper!

Beşiktaş, sağ stoper ve kanat bölgeleri için takviye yapmayı hedefliyor. Ancak transferde sona yaklaşılırkenBu mevkiye Kaan Ayhan ve Koray Günter'den birisini kadrosuna katmak isteyen Kartal, yüksek maliyetler nedeniyle geri adım attı. Siyahbeyazların, gündemindeki bir diğer isim olan Jason Denayer, Avrupa'da birçok ligde transfer dönemi kapanmasına rağmen henüz bir yere gitmedi.İmza parası isteğinden de vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuyla yeniden temasa geçen Kartal, son teklifini 1.8 milyon Euro olarak revize etti.UEFA, Finansal Fair Play'i ihlal ettiği gerekçesiyle Beşiktaş'ın 4 milyon Euro'luk gelirine tedbir koydu. Ayrıca 4 yıllık yeniden yapılandırma anlaşması imzalandı. Detaylar şu şekilde: 2021-2022 sezonunda 10 milyon Euro, 2022- 23'te 20 milyon Euro, 2023- 24'te ise 10 milyon Euro'dan fazla bütçe aşımı olması halinde Beşiktaş'ın UEFA'ya bildireceği A Takım listesine 25 yerine 23 oyuncu yer alabilecek. Siyah-beyazlılar,ve bu 3 sezon içerisinde iki kez olursa Avrupa'dan 1 yıl men edilecek. Son sezon aşım 20 yerine 40 milyon Euro'yu geçerse ilk 2 sezonda anlaşmaya uyulsa da yine men cezası gelecek.Siyah-beyazlıların, 2. haftada Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın, Ankaragücü deplasmanında 11'de yer alması düşük ihtimal olarak görülüyor. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Cezayirli yıldızın kadroya girme şansı da az.Takımla antrenmana çıkan Salih Uçan'ın ilk 11'de olacağı öğrenildi.Tayfur Bingöl için Alanyaspor'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta Boyd'un takasta kullanılması seçeneği ortadan kalktı. ABD'li futbolcu, takımdan ayrılmayı kabul etmedi. Akdeniz ekibinin bugün İstanbul'da Başakşehir ile oynayacağı maç sonrası iki kulübün yöneticileri tekrar bir araya gelecek. Beşiktaş, Alanya'ya Montero'yu kiralık verip sağ beke Tayfur'u almayı hedefliyor. Bu seçenek gerçekleşirse İspanyol savunmacının maaşını siyah-beyazlılar ödeyecek.