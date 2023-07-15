Dervişoğlu Beşiktaş’ta

Siyah-beyazlılar, Halil ile 20 milyon TL maaştan 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaştı. Oyuncu bugün İstanbul’a gelecek
Beşiktaş, transferi yılan hikâyesine dönen, G.Saray ile Adana Demirspor'un da istediği Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun kulübü Brentford ile 600 bin Euro bonuslar ve sonrakisatıştan yüzde 25 pay karşılığı el sıkışan Kartal, Halil'le de 20 milyon TL maaştan 4 yıllık kontratta anlaştı. Oyuncu bugün İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Öte yandan Brentford'un, Halil'in G.Saray'a kiralandığı dönemde sarıkırmızılılarile ödemelerde yaşadığı sıkıntılarnedeniyle Beşiktaş'a, "Oyuncuyu size vermek istiyoruz" dediği öğrenildi.