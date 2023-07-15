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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Dervişoğlu Beşiktaş’ta

Dervişoğlu Beşiktaş’ta

Siyah-beyazlılar, Halil ile 20 milyon TL maaştan 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaştı. Oyuncu bugün İstanbul’a gelecek

Beşiktaş, transferi yılan hikâyesine dönen, G.Saray ile Adana Demirspor'un da istediği Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun kulübü Brentford ile 600 bin Euro bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığı el sıkışan Kartal, Halil'le de 20 milyon TL maaştan 4 yıllık kontratta anlaştı. Oyuncu bugün İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Öte yandan Brentford'un, Halil'in G.Saray'a kiralandığı dönemde sarıkırmızılılar ile ödemelerde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Beşiktaş'a, "Oyuncuyu size vermek istiyoruz" dediği öğrenildi.

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Dervişoğlu Beşiktaş’ta
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