Destanoğlu görev başına

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Sahasındaki son Gençlerbirliği yenilgisiyle zirvenin 12 puan gerisine düşen Kara Kartal, olmazsa olmaz gördüğü karşılaşmada mutlak galibiyet alarak moral bulmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Cerny, Gökhan, Cengiz, Djalo, Toure ve Jota Silva kadroda yok. Öte yandan performansı eleştirilen Mert Günok, eldivenleri kaptırdı. Kalede Ersin Destanoğlu görev yapacak.