Dev derbide Tayyip Talha sürprizi! O isimlerin yerine...

Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan puan kayıplarında sorun olarak görülen iki mevki vardı; birincisi kale, ikincisi ise sağ stoper. Transferin son gününde Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katan siyah beyazlılar, genç stoperi ayağının tozuyla İstanbulspor maçında sahaya da sürmüştü.

Ancak 22 yaşındaki oyuncu, 51'de baş dönmesi nedeniyle kenara gelmişti. Sorunlu mevkiler üzerine yoğun mesai harcayan teknik direktör İsmael ve ekibi, derbi tecrübesi bulunan Necip Uysal ve Welinton gibi iki alternatife rağmen 22 yaşındaki Tayyip Talha'yı 11'e almayı planlıyor.

Antrenmanlardaki performansıyla da göz dolduran genç savunmacının pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisinde Romain Saiss'in partneri olması bekleniyor.