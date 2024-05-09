Di Maria yoklaması!

Türkiye Kupası'nda finale yükselerek moral bulan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları da aralıksız sürüyor.36 yaşındaki futbolcu, sezon sonu kontratının bitmesiyle Benfica'dan ayrılacak. İlerleyen yaşına rağmen kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen Arjantinli kanat oyuncusuna ABD'den teklifler var. Hem takıma katkı sağlayacak hem de taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu getirmeyi isteyen siyah-beyazlıların Di Maria ile ilgili nabız yoklayıp, maliyet araştırması yaptığı ifade edildi.ANKARAGÜCÜ ile oynanan rövanşta attığı golle Beşiktaş'ı finale taşıyan Muçi, maç sonu büyük keyif yaşadı. 14 maçta 4. golünü atan 23 yaşındaki Arnavut futbolcu, alışma evrelerini geride bıraktı. Yıldız on numara, gelecek sezon çok daha iyi bir başlangıç yapacağını belirtiyor.ANKARAGÜCÜ ile oynanan rövanşta attığı golle Beşiktaş'ı finale taşıyan Muçi, maç sonu büyük keyif yaşadı. 14 maçta 4. golünü atan 23 yaşındaki Arnavut futbolcu, alışma evrelerini geride bıraktı. Yıldız on numara, gelecek sezon çok daha iyi bir başlangıç yapacağını belirtiyor.Di Maria, kariyerindeki 6 farklı takımla 27 kupa kazandı. Ülkesi Arjantin ile 1 Dünya Kupası olmak üzere 5 kez mutlu sona ulaştı.2014'te Arjantin'de yılın futbolcusu seçilirken Fransa Kupası'nda gol kralı (7) oldu.Transferine ödenen 179 milyon Euro ile Avrupa futbol tarihinin toplamda en pahalı 9. oyuncusu konumunda.Kariyerinde Ronaldo, Messi, Benzema, Mbappe ve Neymar gibi starlarla oynayıp 767 maçta 178 gol, 267 asiste ulaştı