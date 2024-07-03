Di Maria’da karar zamanı

Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine katan Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Angel Di Maria'yı da kadrosuna dahil edebilmek için yoğun bir çaba harcıyor.Dolayısıyla 36 yaşındaki futbolcunun henüz net karar vermediği ve kafasını kurcalayanın ailesinin tereddütlü bakışı olduğu ifade edildi.Deneyimli isme opsiyon da içeren 1 yıllık sözleşme ve 5 milyon Euro maaş öneren Beşiktaş cephesi, transferi bitirebilmek için her yolu deniyor.