Dipte, sonda depresyonda!

Masuaku'nun golü teselliye yetmedi. İki maçta ağlarında 7 top gören Kartal, yine en alt sırada kaldıBEŞIKTAŞ, Ajax maçındaki savunma hatalarını dün akşam Eintracht Frankfurt karşılaşmasına da taşıdı. Alman ekibinin kazandığı penaltıda Paulista, gereksiz bir faul yaparken diğer gollerde de Alman ekibinin hücumcuları çok rahat bırakıldı. Mert Günok'un sakatlığı nedeniyle bu sezon ilk kez forma şansı bulan Ersin Destanoğlu da üç golde de çaresiz kaldı. Genç eldiven, bundan önce geçen sezonun son haftasında Kasımpaşa maçında kaleyi korumuştu.Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro İmmobile, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı. İtalyan forvet, daha önce kullandığı 8 penaltıda ise topu ağlarla buluşturmayı başarmıştı.Alman takımlarıyla 14 maça çıkarken bunlardan sadece 2'sini kazandı. 11 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken bir müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda 8 kez ağları sarsan Kartal, kalesinde 30 gol gördü.BEŞİKTAŞLI futbolseverler maça büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi çok sayıda pankart ile tribünde görsel şölen sunan taraftarlar, soyunma odasına 2-0 geride giden takımlarını sahaya çağırarak alkışlarla destek verdi. İkinci yarıda ise destek yerini tepkiye bıraktı. Kaleci Ersin ıslıklandı.