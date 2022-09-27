Doğru adresteyim!

Beşıktaş'ın gençleri Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan basının karşısına çıktı. Transferin son günü Adana Demirspor'dan gelen Tayyip Talha, "Hocamız benimleçok ilgileniyor. Oynatmak istediği oyunu anlattı. Yüksek tempo, hızlı atak. Kendimi bu tarza çok uygun görüyorum" dedi. 22 yaşındaki stoper, "Biletini Fenerbahçe mialdı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Transferde son 24 saat çok hareketli geçti. Bu durumu başkanımız Murat Sancak yönetiyordu. Uçak bileti konusunu bilmiyorum, ben bunun dışındaydım. Doğru adresegeldim. İyi bir karar verdiğimi anladım." EMRECAN da "Ben buraya geldiğimde farklı bir sistem vardı. Şu anda dörtlü oynuyoruz ancak arkasındabeklediğim Romain Saiss benceligin en iyi stoperi. Valerien hoca, çok tempolu antrenmanlar yaptırıyor. İlk geldiğimde yorgunluktan gece 10.00'da uyuyordum. Bu sistemde fiziksel olarak üst düzeyde olmanız gerekiyor. Bir genç oyuncu gelişmek istiyorsa burada gelişir. Weghorst gibi büyük bir oyuncu ile oynamak da bizim için önemli.H erfutbolcunun Avrupa hayali vardır ama biz zaten şuanda hayalimizi yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
SON KURBAN KEREM
BEŞİKTAŞ henüz yeni sezonu açmadan sakatlıklarla boğuşmaya başlarken, beraberinde hastalıklardan da sıkıntılar yaşadı. Siyah-beyazlı takımda Ghezzal ve Atiba henüz takıma dönemezken, Kerem Atakan Kesgin de gribal enfeksiyona yakalandı. Genç orta saha bu nedenle dünkü basın toplantısında yer alamadı.
TARAFTAR VODAFONE PARK'I ISTIYOR
DERBİ hazırlıklarına iki günlük izinin ardından bugün tekrar start verilecek. Ancak Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu maçtan bir gün önce takımlarını VodafonePark'ta görmek istiyor. Taraftarlar sosyal medyada, dolu tribünler önünde statta yapılacak çalışmanın futbolculara moral olacağını vurgulayıp, yönetime çağrıda bulundu.