Doğru adresteyim!

Beşıktaş'ın gençleri Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan basının karşısına çıktı. Transferin son günü Adana Demirspor'dan gelen Tayyip Talha, "Oynatmak istediği oyunu anlattı. Yüksek tempo, hızlı atak. Kendimi bu tarza çok uygun görüyorum" dedi. 22 yaşındaki stoper,sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Transferde son 24 saat çok hareketli geçti. Bu durumu başkanımız Murat Sancak yönetiyordu. Uçak bileti konusunu bilmiyorum, ben bunun dışındaydım.EMRECAN da "Ben buraya geldiğimde farklı bir sistem vardı. Şu anda dörtlü oynuyoruz ancakValerien hoca, çok tempolu antrenmanlar yaptırıyor. İlk geldiğimde yorgunluktan gece 10.00'da uyuyordum. Bu sistemde fiziksel olarak üst düzeyde olmanız gerekiyor. Bir genç oyuncu gelişmek istiyorsa burada gelişir. Weghorst gibi büyük bir oyuncu ile oynamak da bizim için önemli.ifadesini kullandı.henüz yeni sezonu açmadan sakatlıklarla boğuşmaya başlarken, beraberinde hastalıklardan da sıkıntılar yaşadı. Siyah-beyazlı takımda Ghezzal ve Atiba henüz takıma dönemezken, Kerem Atakan Kesgin de gribal enfeksiyona yakalandı. Genç orta saha bu nedenle dünkü basın toplantısında yer alamadı.hazırlıklarına iki günlük izinin ardından bugün tekrar start verilecek. Ancak Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu maçtan bir gün önce takımlarınıTaraftarlar sosyal medyada, dolu tribünler önünde statta yapılacak çalışmanın futbolculara moral olacağını vurgulayıp, yönetime çağrıda bulundu.