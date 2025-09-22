Dön artık Abraham

Beşiktaş'ın yazın Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham sezona fırtına gibi girerken devamında suskun kaldı. İlk 5 resmi maçta 6 gol, 1 asist kaydederek sükseli bir başlangıç yapan İngiliz yıldızın performansı herkesi mutlu etmişti ancak devamı aynı şekilde olmadı. Sonrasında ikisi Lausanne'a karşı, diğerleri ise Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçları olmak üzere 5 karşılaşmada skor katkısı veremedi. 27 yaşındaki futbolcu adeta kontak kapatırken, bu nedenle hücumda da etkinlik azaldı. Sergen Yalçın ve ekibi Abraham ile Rafa Silva'yı yeniden ayağa kaldırabilmek için büyük çaba sarfediyor. Hırsıyla bilinen Abraham'ın da 5 maçlık suskunluğunu bozmak için Kayserispor mücadelesine odaklandığı aktarıldı.



ROTA YİNE SVENSSON!

BEŞİKTAŞ'TA Kayserispor maçı öncesinde sağ bek pozisyonunda kimin görev alacağı merak konusu. Erteleme maçı olması nedeniyle Gökhan ve Taylan bu maçta forma giyemeyecek. Göztepe mücadelesi kadrosuna alınmayan Svensson ise sağ bekteki tek orijinal oyuncu olarak kadroda yer alıyor. Svensson tercih edilmezse Djalo veya Necip Uysal'ın sağ bekte kullanılma olasılığı var.



NDİDİ BU KEZ İLK 11'DE

Sakatlığı nedeniyle Başakşehir ve Göztepe maçlarında görev alamayan Wilfried Ndidi, geri döndü. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Nijeryalı futbolcu, Kayseri maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Yeni transferlerinin bir bölümünden bu maçta yararlanamayacak olan Kartal'da Çarşamba günkü mücadele öncesi Ndidi ve Orkun'un birlikte oynayacağı öğrenildi.