Dört koldan kongre hazırlığı

Beşiktaş başkanlığına adaylığını pazartesi günü resmen açıklaması beklenen Emre Kocadağ’ın, teknik direktör ve transfer konusunda görüşmelere start verdiği kaydedildi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün düzenlediği basın toplantısında 3 Aralık tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından gözler Asbaşkan Emre Kocadağ'a çevrildi. Adaylık için Çebi'yi bekleyen Kocadağ'ın, başkanın kararı sonrası çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Seçime güçlü birliste ile girmek içingörüşmeler yürütenEmre Kocadağ'ıntakımın başınagetirilecek teknikdirektör ve ocakayında yapılacaktransferler içinde mesai harcadığıda öğrenildi. Emre Kocadağ'ın adaylığını pazartesi günü resmen açıklayacağı belirtildi.