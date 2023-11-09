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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Dört koldan kongre hazırlığı

Dört koldan kongre hazırlığı

Beşiktaş başkanlığına adaylığını pazartesi günü resmen açıklaması beklenen Emre Kocadağ’ın, teknik direktör ve transfer konusunda görüşmelere start verdiği kaydedildi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün düzenlediği basın toplantısında 3 Aralık tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından gözler Asbaşkan Emre Kocadağ'a çevrildi. Adaylık için Çebi'yi bekleyen Kocadağ'ın, başkanın kararı sonrası çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Seçime güçlü bir liste ile girmek için görüşmeler yürüten Emre Kocadağ'ın takımın başına getirilecek teknik direktör ve ocak ayında yapılacak transferler için de mesai harcadığı da öğrenildi. Emre Kocadağ'ın adaylığını pazartesi günü resmen açıklayacağı belirtildi.

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Dört koldan kongre hazırlığı
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