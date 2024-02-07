Dortmund’un hayali Semih!

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, futbol gündeminin 1 numarasından düşmüyor. 18 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 7 gol ve 1 asist üreterek 15 üst düzey ligde skora en fazla katkı sağlayan 18 yaş altı oyuncu olurken,
dev kulüpleri de peşine taktı. Almanya'dan Dortmund ve Frankfurt, İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan da Juventus, Semih için scout ekiplerini görevlendirdi.
Özellikle Dortmund'un, sezon başından beri oyuncuyu izlediği ve bütün şartlarını zorlayacağı, her karşılaşmasına da temsilcisini yollayacağı bildirildi. Hatta Demir Ege Tıknaz'ı da kadrosunda düşündüğü öğrenildi.
DEMİR EGE TIKNAZ DA LİSTELERİNDE
Demir Ege'yi 2021'de UEFA Gençlik Ligi'ndeki Dortmund-Beşiktaş mücadelesinden sonra takibe aldıkları ama oyuncunun sakatlığı nedeniyle beklemeye geçtikleri, şimdi ise tekrar genç orta sahanın gündemlerinde olduğu aktarıldı. Semih Kılıçsoy'un da EURO 2024'te A Milli Takım'da boy göstererek değerini katlayacağını düşündüğü, siyah-beyazlı takıma da maddi olarak daha büyük katkı vermek istediği aktarıldı.
GUEYE KARTAL'A DA ÖNERILDI
MARSİLYA'DA sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen ve kadro dışı bırakılan Pape Gueye, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'a da önerildi. Fransız kulübünün, 25 yaşındaki oyuncuya, "Kendine takım bul" resti çektiği belirtildi.
Hem ön libero hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen Gueye'nin, 8 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon 3 maçta sadece 27 dakika sahada kalan Senegalli ön libero, geçen sezon ise ilk devreyi Marsilya, ikinci devreyi de Sevilla'da geçirdi. Toplam 35 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist ile oynadı.