Dortmund’un hayali Semih!

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, futbol gündeminin 1 numarasından düşmüyor. 18 yaşındaki futbolcu,dev kulüpleri de peşine taktı. Almanya'dan Dortmund ve Frankfurt, İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan da Juventus,Özellikle Dortmund'un, sezon başından beri oyuncuyu izlediği ve bütün şartlarını zorlayacağı, her karşılaşmasına da temsilcisini yollayacağı bildirildi.Demir Ege'yi 2021'de UEFA Gençlik Ligi'ndeki Dortmund-Beşiktaş mücadelesinden sonra takibe aldıkları ama oyuncunun sakatlığı nedeniyle beklemeye geçtikleri, şimdi ise tekrar genç orta sahanın gündemlerinde olduğu aktarıldı. Semih Kılıçsoy'un da EURO 2024'te A Milli Takım'da boy göstererek değerini katlayacağını düşündüğü,MARSİLYA'DA sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen ve kadro dışı bırakılan Pape Gueye, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'a da önerildi.Hem ön libero hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen Gueye'nin, 8 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon 3 maçta sadece 27 dakika sahada kalan Senegalli ön libero, geçen sezon ise ilk devreyi Marsilya, ikinci devreyi de