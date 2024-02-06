Dostluk vizesi!

Beşiktaş, kadrosunu Joe Worrall ile takviye ederken perde arkasında ise ilginç bir pazarlık süreci gelişti. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper için Avrupa'da transfer dönemi kapanmadan yapılan görüşmede(131 milyon TL) bonservis talebiyle karşılaşınca geri çekildi. İngiltere'de transferin kapanmasının ardından bir kez daha görüşmelere başlayan Beşiktaş,Son görüşmeler devam ederkenAncak hem Olympiakos hem de Nottingham Forest'ın sahibi olan aynı zamanda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile çok yakın arkadaşlığı bulunan Evangelos Marinakis,diyerek sözünden dönmedi veBu gelişmeler yaşanırken Worrall da siyah-beyazlıların bir diğer İngiliz yıldızıile görüşerek Beşiktaş'a dair bilgiler aldı. Başarılı oyuncu,diyerek istekli davrandı ve arzusunu siyah-beyazlılardan yana gösterdi.