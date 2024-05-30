Düğüm çözülüyor

Sezon boyunca sözleşme konusu gündemde olan Salih Uçan'la ilk olarak Hatayspor maçı öncesinde bir görüşme yapılmış, ancak anlaşma sağlanamamıştı.Taraflar bugün bir araya gelecek. Görüşmeden anlaşma çıkması bekleniyor.İki sezonda 22 gole katkı sağlayan, Türkiye Kupası finalinde de maçın oyuncusu seçilen Salih Uçan'ın bu performansını göz ardı etmeyen siyah-beyazlı yönetim, 30 milyon TL'nin üzerinde bir teklifle oyuncusunun gönlünü almayı planlıyor.