Düğümü çözen adam Semih

Semih Kılıçsoy 11'e döndü, bitiriciliğini yine konuşturdu. Konyaspor karşısında ilk golün gelmesine penaltıyı alarak katkı veren 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 lig maçının 4'üne doğrudan etki etti.Rafa Silva'nın attığı ilk golün asistini yapan isimdi.İmmobile'nin takımını öne geçiren golünde yine asistiyle sahneye çıktı. Semih Kılıçsoy yedek kaldığı dönemdegalibiyet golünü getiren penaltıyı alan oyuncu olmuştu.Geçen sezon 17. haftadan itibaren 11'e girmeye başlayan Semih,