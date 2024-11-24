Dümene dön Rafa Silva!

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva, sezona fırtına gibi giriş yapsa da son haftalarda duruldu. 31 yaşındaki futbolcu, 5 maçta 4 gol-3 asistle harika bir başlangıca imza attı ancak sonrasındaki 13 karşılaşmada ağları sadece 1 kez sarstı ve 1 de asist üretebildi. Portekizli yıldızın mevkisiyle çok fazla oynanması, üzerine yük binmesi ve çevresindeki futbolcuların da sürekli değişmesi performansını düşürdü. Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki maçlarda sadece Konyaspor fileleriri havalandıran Rafa, asisti ise Lyon maçında kaydetti. Teknik ekibe bu dönemde eleştiriler de çok arttı. Milli arada antrenmanlarda deneyimli isimle özel olarak ilgilenildi. Oyuncunun yeniden çıkış yakalaması ve takımın organizasyonunu üstlenmesi istendi.