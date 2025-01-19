Dünyaları çok farklı!

Beşiktaş'ın önceki gün İstanbul'a gelen yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mesaiye hızlı başladı. Dün sabah yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis ile sağlık kontrolünden geçen Norveçli çalıştırıcı, 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ardından Ümraniye Tesisleri'nde takımla bir araya gelen 51 yaşındaki teknik adam, herkesle tek tek tanıştı. Başkan Serdal Adalı ile birlikte Beşiktaş U-19 Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı izleyen ve bol bol not tutan Solskjaer, akşam da Samsunspor maçını Tüpraş Stadyumu'nda takip etti ve taraftarlarla bir araya geldi.

'BAŞARILI OLACAĞIM'

Geçen sezon da siyah-beyazlı kulübün listesinde yer alan tecrübeli çalıştırıcının, o dönem neden gelmediği ile ilgili sorular da gündemdeydi. Solskjaer'in yakın çevresine "Bir yıl önce benimle görüşen Beşiktaşlı yetkililerle, bugün görüşen Beşiktaş Başkanı'nın dünyaları farklı dünyalar. Beklentileri ve talepleri farklıydı. O yüzden şimdi kabul ediyorum. Burada başarılı olacağıma inanıyorum" dediği öğrenildi.



SIRA GELDİ SCOUTA

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Solskjaer'in gelişinin ardından gözler scout yapılanmasında görev alacak isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılar, Martin Siegbert'in Bayern Münih ile olan sözleşmesinin çözüme kavuşmasını beklerken bir diğer isimle işi son noktaya taşıdı. 15 Kasım 2024'te Borussia Dortmund'daki şef scout görevinde ayrılan Eduard Graf ile temaslarda sona gelindi. Tarafların son detayları görüştüğü belirtildi.



YILLAR SONRA YAN YANA!

MAÇ öncesi Ümraniye'de oyuncularla tanışan Solskjaer, yıllar önce Molde'de görev alırken o dönem altyapıda oynayan Jonas Svensson ile çekildiği fotoğrafın üzerine yıllar sonra yan yana geldi. İkili arasındaki sıcak sohbet dikkat çekti