Ekip ruhunu yakalayamadık

Bu sezon şampiyonluk yarışına çok erken havlu atarak tarihinin en kötü dönemini geçiren Beşiktaş'ta yaşanan hoca değişimlerine rağmen başarının bir türlü gelmemesi, camiada hayal kırıklığı yaratıyor.Ligin kalan bölümü için üçüncülük mücadelesi veren Portekizli hoca, takımda motivasyonu sağlamakta zorlandığını söyledi. Eleştirileri üzerine aldığını ancak kendisi dışında da bazı durumların yaşandığını belirtenMevcut kadroda çok fazla oyuncunun haziran itibarıyla ayrılacağını vurgulayan 69 yaşındaki çalıştırıcının,diyerek Aybaba'ya dert yandığı öğrenildi.