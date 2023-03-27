Eksik parçayı Ghezzal tamamlayacak!

Kadıköy’deki randevuya 90 dakikalık fizik gücüyle çıkmayı hedefleyen 30 yaşındaki futbolcu, normal idmanlar dışında kondisyon, duran top ve şut antrenmanı yapıyor
Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinin tamamında sahada olabilmek için büyük gayret gösteriyor. Bazı günler idman öncesinde salonda güçlendirme çalışması yapan Cezayirli futbolcunun, sonrasında frikik, duran top ve şut antrenmanları gerçekleştirdiği öğrenildi. Özellikle Güneş'in, takımı eksik gördüğü yönde çalışan Ghezzal'ın bir anlamda jokergörevi üstleneceği belirtildi.
YÜZDE YÜZE ULAŞMAYA ÇOK AZ KALDI
Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi noktaya gelen tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgili derbiye yönelik beklentiler de artmış durumda. İstanbulspor maçında63 dakika oynayan Ghezzal'ın, Kadıköy'deki zorlu derbide 90 dakika sahada kalabilecek seviyeye gelmesine çok az kaldığı ifade edildi. 30 yaşındaki futbolcunun fiziksel verileri uzun bir aranınardından iyi noktaya geldi.
ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ'I YIKTI
BEŞIKTAŞ lige verilen milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Hangi Kredi Ümraniyesor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk takımın gollerini Antonio Mrsic ile Jesse Sekidika attı. Kartal'da milli takımlarında olan futbolcular ve sakatlıkları bulunan Dele Alli ile Tayyip Talha'nın yanı sıra Gedson Fernandes de oynamadı.