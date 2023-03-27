Eksik parçayı Ghezzal tamamlayacak!

Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisinin tamamında sahada olabilmek için büyük gayret gösteriyor. Bazı günler idman öncesinde salonda güçlendirme çalışması yapan Cezayirli futbolcunun, sonrasında frikik, duran top ve şut antrenmanları gerçekleştirdiği öğrenildi. Özellikle Güneş'in, takımı eksik gördüğü yönde çalışanFiziksel olarak her geçen gün daha iyi noktaya gelen tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgili derbiye yönelik beklentiler de artmış durumda.Ghezzal'ın, Kadıköy'deki zorlu derbide 90 dakika sahada kalabilecek seviyeye gelmesine çok az kaldığı ifade edildi. 30 yaşındaki futbolcununBEŞIKTAŞ lige verilen milli arayı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Hangi Kredi Ümraniyesor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk takımın gollerini Antonio Mrsic ile Jesse Sekidika attı. Kartal'da milli takımlarında olan futbolcular ve sakatlıkları bulunan Dele Alli ile Tayyip Talha'nın yanı sıra Gedson Fernandes de oynamadı.