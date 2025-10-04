El Toure hazır

Beşiktaş, derbide G.Saray'ı deplasmanda devirmek üzerine planlarını yaparken Sergen Yalçın'ın tek soru işareti Abraham'ın durumu. İngiliz oyuncunun sakatlığının, oynamasına engel olmadığı öğrenilirken fiziksel mücadelenin yüksek olacağı karşılaşmada, oyuncunun eksik fizik gücü Sergen Yalçın'ı düşündüren nokta. Maç saatine kadar sağlık heyeti Abraham'ın durumuna son kez bakıp teknik heyete bilgi verecek. Ancak her ihtimale göre hazırlık yapan Kartal, El Toure'yi en uçta santrfor olarak hazırlıyor.

15 DAKİKADA İŞİ BİTİRİYOR

Bu sezon maçların ilk 15 dakikasında ligin en skorer iki takımından biri Beşiktaş. Kara Kartal, 15 dakikalık süreçte toplam 3 gol atmayı başardı. Beşiktaş ile birlikte ilk 15 dakikalarda 3 gol bulan diğer takım ise F.Bahçe...