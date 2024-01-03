En acilinden stoper!

Siyah-beyazlılar, teknik adam görüşmelerine yoğunlaşırken bir yandan da transfere dair çalışmalar yürütüyor. Özellikle stoper konusunun en acil şekilde çözümü için çaba harcanıyor. Omar Colley ve Daniel Amartey, milli davet alırken Afrika Uluslar Kupası serüveni boyunca takımdan ayrı kalacaklar.Yönetim 11 Ocak'ta ilk transferini stoper olarak açıklamak istiyor. Ayrıca orta sahaya Chamberlain'in yerine de isimler gündeme geliyor. Bunlar arasında Sevilla'dan Oliver Torres de var.