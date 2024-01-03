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Giriş Tarihi: 3.1.2024

En acilinden stoper!

En acilinden stoper!

Omar Colley ve Daniel Amartey’in Afrika Uluslar Kupası için davet almasının ardından Beşiktaş transferde rotasını savunmanın göbeğine çevirdi

Siyah-beyazlılar, teknik adam görüşmelerine yoğunlaşırken bir yandan da transfere dair çalışmalar yürütüyor. Özellikle stoper konusunun en acil şekilde çözümü için çaba harcanıyor. Omar Colley ve Daniel Amartey, milli davet alırken Afrika Uluslar Kupası serüveni boyunca takımdan ayrı kalacaklar. Siyahbeyazlı ekibin elinde şu an Necip Uysal ve Aytuğ Batur Kömeç ile birlikte, sakatlıktan çıkan Tayyip Talha Sanuç kaldı. Yönetim 11 Ocak'ta ilk transferini stoper olarak açıklamak istiyor. Ayrıca orta sahaya Chamberlain'in yerine de isimler gündeme geliyor. Bunlar arasında Sevilla'dan Oliver Torres de var.

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En acilinden stoper!
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