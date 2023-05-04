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Giriş Tarihi: 4.5.2023

En çok teklif Muleka’ya

Ogün ŞAHİNOĞLU
En çok teklif Muleka’ya

Beşiktaşlı yöneticilerin, “Takımda ondan fazla teklif gelen kimse yok” dediği Demokratik Kongolu futbolcuyu almak için ABD, Rusya ve Katar’dan 3 kulüp yarışa girdi

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla aldığı ancak potansiyelini bir türlü sahaya yansıtamayan Jackson Muleka, buna rağmen transferin gözdesi olacak gibi görünüyor. Siyah-beyazlı yönetime bugüne dek ulaşan en fazla resmi teklifin Demokratik Kongolu oyuncu için olduğu kaydedildi. Beşiktaşlı idareciler, "Takımda Muleka kadar teklif alan, durumu sorulan başka oyuncu yok" ifadeleriyle 23 yaşındaki forvete gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.

CHİCAGO RESMEN İSTEDİ
Bu tekliflerden biri oldukça ilginç. Daha önce Cenk Tosun'u kadrosuna katmak isteyen ABD'nin MLS ekibi Chicago Fire, genç oyuncu için 3 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Ancak Beşiktaş bu bedeli kabul etmedi. Ayrıca Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Katar'dan da bir kulüp Muleka'yı istedi. Siyah-beyazlılar, 3 milyon 350 bin Euro'ya Standard Liege'den aldığı futbolcuyu 5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmaya sıcak bakmıyor.

Ne yaptı?
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist üreten Muleka, Beşiktaş'ta ise 28 karşılaşmada ancak 5 gol, 1 asist kaydetti.

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