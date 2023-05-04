En çok teklif Muleka’ya

eşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla aldığı ancak potansiyelini bir türlü sahaya yansıtamayan Jackson Muleka, buna rağmen transferin gözdesi olacak gibi görünüyor.Beşiktaşlı idareciler, "Takımda Muleka kadar teklif alan, durumu sorulan başka oyuncu yok" ifadeleriyle 23 yaşındaki forvete gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.Bu tekliflerden biri oldukça ilginç.Ancak Beşiktaş bu bedeli kabul etmedi.Ayrıca Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Katar'danda bir kulüp Muleka'yı istedi.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist üreten Muleka, Beşiktaş'ta ise 28 karşılaşmada ancak 5 gol, 1 asist kaydetti.