En çok teklif Muleka’ya

Beşiktaşlı yöneticilerin, “Takımda ondan fazla teklif gelen kimse yok” dediği Demokratik Kongolu futbolcuyu almak için ABD, Rusya ve Katar’dan 3 kulüp yarışa girdi
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla aldığı ancak potansiyelini bir türlü sahaya yansıtamayan Jackson Muleka, buna rağmen transferin gözdesi olacak gibi görünüyor. Siyah-beyazlıyönetime bugüne dek ulaşanen fazla resmi teklifinDemokratik Kongolu oyuncu için olduğukaydedildi. Beşiktaşlı idareciler, "Takımda Muleka kadar teklif alan, durumu sorulan başka oyuncu yok" ifadeleriyle 23 yaşındaki forvete gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.
CHİCAGO RESMEN İSTEDİ
Bu tekliflerden biri oldukça ilginç. Dahaönce Cenk Tosun'u kadrosuna katmak isteyenABD'nin MLS ekibi Chicago Fire, gençoyuncu için 3 milyon Euro'luk resmi teklifyaptı. Ancak Beşiktaş bu bedeli kabul etmedi.Ayrıca Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Katar'danda bir kulüp Muleka'yı istedi. Siyah-beyazlılar,3 milyon 350 bin Euro'ya Standard Liege'denaldığı futbolcuyu 5 milyon Euro'nun altındabir rakama satmaya sıcak bakmıyor.
Neyaptı?
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 5 asist üreten Muleka, Beşiktaş'ta ise 28 karşılaşmada ancak 5 gol, 1 asist kaydetti.