Enerjisiyle Mustafa

Beşiktaş'ta Ciro İmmobile iyice gözden düştü, Mustafa Erhan Hekimoğlu yıldızını parlattı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 2025'te 15 maçta görev verdiği ancak 2 gol katkısı aldığı 35 yaşındaki İtalyan yıldızı son Kasımpaşa deplasmanında 11'de oynatmış ancak devre arasında oyundan almıştı. Norveçli hocanın, ligin kalan 8 haftalık bölümünde artık 17 yaşındaki Mustafa'ya öncelik vermeyi düşündüğü kaydedildi. Genç oyuncu, bu sezon 24 maçta 465 dakika forma giyip 1 gol, 1 asist kaydetti. Mustafa'nın enerjisi ve ön alan baskısını beğenen Solskjaer, genç forveti Başakşehir sınavında 11'de oynatıp İmmobile'yi kulübede başlatmayı planlıyor.





KAPI AÇIK!

Özellikle kupadan elendikten sonra hayal kırıklığı yaşayan ve tek kulvarda kalan Beşiktaş, gelecek sezon çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda santrfora takviye yapacak olan Kartal'da yazın büyük umutlarla alınan ve 2026 Haziran'ına kadar anlaşması olan Immobile gözden çıkarılmış durumda. Solskjaer'in gelecek sezon planları arasında olmayan İtalyan futbolcu için olan tüm teklifler değerlendirilecek. Oyuncu Beşiktaş'tan 6 milyon Euro yıllık ücret alıyor.