Eric Bailly’ye menajer tehdidi

Beşiktaş'ın F.Bahçe derbisinde iki penaltıya sebep olan stoperi Eric Bailly'nin başı belada... İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre; bir menajer, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği Fildişi Sahilli futbolcuyu tehdit ediyor."Lanetimin sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen adam değilsin. Sen büyük bir Mickey Mouse'sun. Sana karşı bir dolandırıcılık davası açtığımda ne olacağını göreceksin" ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu menajerin kimliğinin de deşifre edildiği ve oyuncuya daha önce küfür de dahil onlarca mesaj attığı vurgulandı.Bailly'nin menajeri Severin Bohui ise konuyla ilgili, "Ona tehditler, mesajlar ve şantajlar göndermeyi bırakmadı.Bu nedenle Eric ona biraz para ödemeli. Adam göndermekle tehdit ediyor, bu yüzden onu engellemenin sorunu çözeceğini sanmıyorum. Bu bir güvenlik sorunu."