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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Eric Bailly’ye menajer tehdidi

Eric Bailly’ye menajer tehdidi

İngiliz basını, Beşiktaş’ın Fildişi Sahilli stoperinin tehdit aldığını yazdı. Bir menajerin, kendisine borcu olduğunu iddia ederek Bailly’ye maç esnasında bile küfürlü mesajlar yazıp, şantaj yaptığı duyuruldu

Beşiktaş'ın F.Bahçe derbisinde iki penaltıya sebep olan stoperi Eric Bailly'nin başı belada... İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre; bir menajer, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği Fildişi Sahilli futbolcuyu tehdit ediyor. Derbi esnasında oyuncuya WhatsApp'tan mesaj gönderen menajerin, "Lanetimin sana ne yaptığını görmekten mutluyum. Sen adam değilsin. Sen büyük bir Mickey Mouse'sun. Sana karşı bir dolandırıcılık davası açtığımda ne olacağını göreceksin" ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu menajerin kimliğinin de deşifre edildiği ve oyuncuya daha önce küfür de dahil onlarca mesaj attığı vurgulandı.

'ADAM GÖNDERECEKMİŞ'
Bailly'nin menajeri Severin Bohui ise konuyla ilgili, "Ona tehditler, mesajlar ve şantajlar göndermeyi bırakmadı. Eric'in ona borcu olduğunu ima ediyor, çünkü Beşiktaş'a transferinde aracılık yapanlardan biriydi. Bu nedenle Eric ona biraz para ödemeli. Adam göndermekle tehdit ediyor, bu yüzden onu engellemenin sorunu çözeceğini sanmıyorum. Bu bir güvenlik sorunu."

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Eric Bailly’ye menajer tehdidi
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