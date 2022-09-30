Ersin’de son konu çıkış opsiyonu

Siyah-beyazlılarıngenç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile uzun süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinde taraflar önceki gün el sıkışmıştı. 21 yaşındaki eldiven, kendisine önerilenkabul etti. Derbi öncesi tarafların imzaları atmak için son görüşmeleri çıkış opsiyonu üzerine yaptığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi, rakamın 7-8 milyon Euro bandında olmasını istiyor, Ersin'in menajeri ise biraz daha düşük tutulmasını talep etti.BEŞIKTAŞ'TA N'Koudou'nun sakatlığı sonrası gözler sol kanatta kimin oynayacağına çevrildi. Elindeki kırık nedenyile özel bir bandajla antrenmana çıkan Nathan Redmond'un performansının iyi olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. İngiliz futbolcunun, forma mücadelesi verdiği Cenk Tosun'un bir adım önünde olduğu ve Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alacağı belirtildi. Redmond, Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Başakşehir ve 2-2 berabere kaldığı İstanbul maçlarında sonradan oyuna girerek toplam 61 dakika sahada kalmıştı