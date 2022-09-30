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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Ersin’de son konu çıkış opsiyonu

Ersin’de son konu çıkış opsiyonu
Siyah-beyazlıların genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile uzun süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinde taraflar önceki gün el sıkışmıştı. 21 yaşındaki eldiven, kendisine önerilen 13 milyon TL yıllık ücretten 4 sezonluk kontratı kabul etti. Derbi öncesi tarafların imzaları atmak için son görüşmeleri çıkış opsiyonu üzerine yaptığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi, rakamın 7-8 milyon Euro bandında olmasını istiyor, Ersin'in menajeri ise biraz daha düşük tutulmasını talep etti.

REDMOND, ÖZEL BANDAJLA 11'DE
BEŞIKTAŞ'TA N'Koudou'nun sakatlığı sonrası gözler sol kanatta kimin oynayacağına çevrildi. Elindeki kırık nedenyile özel bir bandajla antrenmana çıkan Nathan Redmond'un performansının iyi olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. İngiliz futbolcunun, forma mücadelesi verdiği Cenk Tosun'un bir adım önünde olduğu ve Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de yer alacağı belirtildi. Redmond, Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Başakşehir ve 2-2 berabere kaldığı İstanbul maçlarında sonradan oyuna girerek toplam 61 dakika sahada kalmıştı

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Ersin’de son konu çıkış opsiyonu
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