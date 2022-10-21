Evdeki hesap çarşıya uymadı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlık problemi, bir ara aynı anda 12-13 futbolcunun forma giyememesi durumunu da beraberinde getirmişti. Siyah-beyazlılar, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya...Teknik ekip, özellikle ikinci devrelerde yaşanan düşüşü bu soruna bağlıyor. Beşiktaş'ta şimdiye kadar 13 futbolcu, maçlarda ya da antrenmanlarda sakatlık ve hastalık sorunu yaşadı.. Hali hazırda tedavileri devam eden Saiss, Weghorst, Ghezzal, Atiba ve Emrecan'ın, Hatay deplasmanında forma giyme ihtimalleri yok denecek kadar az.Romain Saiss-Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı)N'Koudou-Uyluk gerilmesi (1 maç kaçırdı)Ghezzal-Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı (5 maç kaçırdı)Weghorst-Kasık sakatlığıEmrecan Uzunhan-Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı)Tayyip Talha Sanuç-Baş dönmesi (İstanbulspor maçını tamamlayamadı)Welinton-Adale sakatlığı, akciğer iltihabı (3 müsabakada oynamadı)Josef de Souza-Diz menisküsü (5 maç kaçırdı)Atiba-Ayak bileğinden sakatlık (10 maç kaçırdı)Oğuzhan Akgün-Soğuk algınlığı (1 maç kaçırdı)Salih Uçan-Kasık sakatlığı (1 maç kaçırdı)Dele Alli-Uyluk gerilmesi (2 maç kaçırdı)Nathan Redmond-Elinde kırık