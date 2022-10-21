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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Evdeki hesap çarşıya uymadı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Evdeki hesap çarşıya uymadı

Geride kalan 10 haftada Beşiktaş’ta 13 futbolcu sakatlık ya da hastalık sorunu yaşadı. Şok pres ve 90 dakika yüksek tempo oyunu, fiziksel yetersizlikten dolayı tam olarak uygulanamadı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlık problemi, bir ara aynı anda 12-13 futbolcunun forma giyememesi durumunu da beraberinde getirmişti. Siyah-beyazlılar, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya... Teknik direktör Valerien İsmael'in istediği sahanın her yerinde şok pres ve yüksek tempo oyunu, hem sakatlıklar hem de geri dönüşlerde fiziksel yetersizlikler nedeniyle tam olarak uygulanamadı. Teknik ekip, özellikle ikinci devrelerde yaşanan düşüşü bu soruna bağlıyor. Beşiktaş'ta şimdiye kadar 13 futbolcu, maçlarda ya da antrenmanlarda sakatlık ve hastalık sorunu yaşadı. Bu isimler arasında Atiba geride kalan 10 haftada takımla birlikte olamadı. Kanadalı futbolcudan sonra en fazla maç kaçıran isimler Ghezzal ve Josef de Souza (5'er). Hali hazırda tedavileri devam eden Saiss, Weghorst, Ghezzal, Atiba ve Emrecan'ın, Hatay deplasmanında forma giyme ihtimalleri yok denecek kadar az.

BEŞIKTAŞ'IN SAKATLIK RAPORU

Romain Saiss-Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı)
N'Koudou-Uyluk gerilmesi (1 maç kaçırdı)
Ghezzal-Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı (5 maç kaçırdı)
Weghorst-Kasık sakatlığı
Emrecan Uzunhan-Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı)
Tayyip Talha Sanuç-Baş dönmesi (İstanbulspor maçını tamamlayamadı)
Welinton-Adale sakatlığı, akciğer iltihabı (3 müsabakada oynamadı)
Josef de Souza-Diz menisküsü (5 maç kaçırdı)
Atiba-Ayak bileğinden sakatlık (10 maç kaçırdı)
Oğuzhan Akgün-Soğuk algınlığı (1 maç kaçırdı)
Salih Uçan-Kasık sakatlığı (1 maç kaçırdı)
Dele Alli-Uyluk gerilmesi (2 maç kaçırdı)
Nathan Redmond-Elinde kırık

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Evdeki hesap çarşıya uymadı
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