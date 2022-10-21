Evdeki hesap çarşıya uymadı

Geride kalan 10 haftada Beşiktaş’ta 13 futbolcu sakatlık ya da hastalık sorunu yaşadı. Şok pres ve 90 dakika yüksek tempo oyunu, fiziksel yetersizlikten dolayı tam olarak uygulanamadı
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlık problemi, bir ara aynı anda 12-13 futbolcunun forma giyememesi durumunu da beraberinde getirmişti. Siyah-beyazlılar, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya... Teknikdirektör Valerien İsmael'inistediği sahanın her yerindeşok pres ve yüksektempo oyunu, hem sakatlıklarhem de geri dönüşlerdefiziksel yetersizliklernedeniyle tam olarak uygulanamadı. Teknik ekip, özellikle ikinci devrelerde yaşanan düşüşü bu soruna bağlıyor. Beşiktaş'ta şimdiye kadar 13 futbolcu, maçlarda ya da antrenmanlarda sakatlık ve hastalık sorunu yaşadı. Bu isimler arasındaAtiba geride kalan 10 haftadatakımla birlikte olamadı.Kanadalı futbolcudansonra en fazla maç kaçıranisimler Ghezzal ve Josefde Souza (5'er). Hali hazırda tedavileri devam eden Saiss, Weghorst, Ghezzal, Atiba ve Emrecan'ın, Hatay deplasmanında forma giyme ihtimalleri yok denecek kadar az.
BEŞIKTAŞ'IN SAKATLIK RAPORU
Romain Saiss-Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı)
N'Koudou-Uyluk gerilmesi (1 maç kaçırdı)
Ghezzal-Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı (5 maç kaçırdı)
Weghorst-Kasık sakatlığı
Emrecan Uzunhan-Adale sakatlığı (1 maç kaçırdı)
Tayyip Talha Sanuç-Baş dönmesi (İstanbulspor maçını tamamlayamadı)
Welinton-Adale sakatlığı, akciğer iltihabı (3 müsabakada oynamadı)
Josef de Souza-Diz menisküsü (5 maç kaçırdı)
Atiba-Ayak bileğinden sakatlık (10 maç kaçırdı)
Oğuzhan Akgün-Soğuk algınlığı (1 maç kaçırdı)
Salih Uçan-Kasık sakatlığı (1 maç kaçırdı)
Dele Alli-Uyluk gerilmesi (2 maç kaçırdı)
Nathan Redmond-Elinde kırık