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Giriş Tarihi: 14.2.2023

‘Evlat edinebilirim’

‘Evlat edinebilirim’

Brezilyalı futbolcu, “Prosedürlerin izin vermesi halinde eşimle bir kız çocuk evlat edinmek istiyoruz. Ancak ilk öncelik, deprem bölgesinde yetimhane yapılması. Bunun için de düzenli bağış yapacak arkadaşlara ihtiyaç var” dedi

Yaşanan afet sonrası yardım kampanyası başlatan futbolculardan biri olan Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, önceki gün Mersin'e giderek depremzedeleri ziyaret etmişti. Yenişehir Fuar Alanı'nda depremden zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten, çocuklara hediyeler dağıtan ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'den bilgi alan yıldız futbolcu, burada yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"BU ÇOCUKLAR YALNIZ BIRAKILMASIN"
Tüm Türkiye'ye vermek istediğim tek mesaj; bu çocuklara sahip çıkın. Tüm Türk halkından istediğim şey; bu çocuklar yalnız bırakılmasın. Onlar hepimizin çocukları." Josef, dün sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam etti. 3 erkek çocuğu olan futbolcu, eşiyle konuştuğunu ve prosedürlerin izin vermesi halinde bir kız çocuk evlat edinmek istediklerini söyledi. Ancak ilk önceliğin orada bir yetimhane yapılması olduğunun altını çizip, "Çocuklara en iyi bakacak yetimhaneyi kurabilmek için aylık destek sağlayacak arkadaşlarıma ihtiyacım var" dedi.

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