‘Evlat edinebilirim’

Brezilyalı futbolcu, “Prosedürlerin izin vermesi halinde eşimle bir kız çocuk evlat edinmek istiyoruz. Ancak ilk öncelik, deprem bölgesinde yetimhane yapılması. Bunun için de düzenli bağış yapacak arkadaşlara ihtiyaç var” dedi
Yaşanan afet sonrası yardım kampanyası başlatan futbolculardan biri olan Beşiktaş'ınBrezilyalı yıldızı Josef de Souza,önceki gün Mersin'e giderek depremzedeleri ziyaret etmişti. Yenişehir Fuar Alanı'nda depremden zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten, çocuklara hediyeler dağıtan ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'den bilgi alan yıldız futbolcu, burada yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:
"BU ÇOCUKLAR YALNIZ BIRAKILMASIN"
Tüm Türkiye'ye vermek istediğimtek mesaj; bu çocuklara sahipçıkın. Tüm Türk halkından istediğimşey; bu çocuklar yalnız bırakılmasın.Onlar hepimizin çocukları."Josef, dün sosyal medya hesabındanpaylaşımlarına devam etti. 3 erkekçocuğu olan futbolcu, eşiyle konuştuğunuve prosedürlerin izin vermesihalinde bir kız çocuk evlat edinmekistediklerini söyledi. Ancak ilkönceliğin orada bir yetimhane yapılmasıolduğunun altını çizip, "Çocuklaraen iyi bakacak yetimhaneyi kurabilmekiçin aylık destek sağlayacakarkadaşlarıma ihtiyacım var" dedi.