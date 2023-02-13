‘Evlat edinebilirim’

Yaşanan afet sonrası yardım kampanyası başlatan futbolculardan biri olandepremzedeleri ziyaret etmişti. Yenişehir Fuar Alanı'nda depremden zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten, çocuklara hediyeler dağıtan ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir'den bilgi alan yıldız futbolcu, burada yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:Josef, dün sosyal medya hesabındanpaylaşımlarına devam etti.Ancak ilkönceliğin orada bir yetimhane yapılmasıolduğunun altını çizip, "Çocuklaraen iyi bakacak yetimhaneyi kurabilmekiçin aylık destek sağlayacakarkadaşlarıma ihtiyacım var" dedi.