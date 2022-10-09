Eyvah! Saiss sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss maçın 12. dakikasında sakatlandı.Sağlık ekibinin kontrollerinden sonra oyuna devam edemeyeceğine karar verilen 32 yaşındaki oyuncu, kenara alınırken yerine Emrecan Uzunhan girdi.Saiss'in yerine giren Emrecan da sakatlandı ancak genç oyuncu, değişiklik hakkı dolduğu için baldırına yapılan bandajla devam etmek zorunda kaldı. Haftaya Trabzon maçında forma giyemeyecek olan Faslı savunmacının kesin durumu bugün netlik kazanacak. Teknik direktör İsmael de oyuncusu içindedi.90 dakika sahada kalan Josef de Souza, bu kadar kötü bir zeminde kaliteden bahsedemeyeceğini ifade etti. Sambacı orta saha, "Kalbimizle, savaşarak oynamak zorundayız. Bunu da yaptık. Daha farklı kazanmayı hak etmiştik. Zorlu şartlarda çok iyi ruh gösterdik" diye konuştu. Yüzde 87 pas isabetiyle sahada kalan Josef, 2 kilit pas, 4'de 2 uzun top, 3 uzaklaştırma, 2'şer pas arası ve top kapma ile oynadı. 8'de 5 ikili mücadele başarısı gösterirken, girdiği 1 hava topundan da galip ayrıldı.YAZ transfer döneminin sonunda Beşiktaş'ın sağ ve sol bek rotasyonunu genişletmek için transfer edilen Tayfur Bingöl, geldiği günden bu yana birçok farklı mevkide tercih edildi. 29 yaşındaki futbolcu, sonradan oyuna girdiği Başakşehir maçında ön libero, İstanbulspor karşısında sağ bek, Fenerbahçe derbisinde merkez orta saha ve sol kanatta oynatıldı. Dün Muleka yedek kalırken, bu kez sağ kanatta maça başlatılan tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş formasıyla görev aldığı 5. farklı mevki oldu.