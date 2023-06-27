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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Fabrikadan Beşiktaş’a!

Fabrikadan Beşiktaş’a!

Amatörde oynarken pandemi dönemi futbolu bırakıp bir fabrikada çalışmaya başlayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, TFF 2. Lig ekibi Somaspor’daki başarısıyla siyah-beyazlı kulübün kapısını açmayı başardı

Yeni sezon öncesi sürpriz bir hamle yapan Beşiktaş, TFF 2'nci Lig'den Somaspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Emrecan Bulut için anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 5 milyon TL bonservis ödeyeceği transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği öğrenilirken genç sol kanat oyuncusunun futbol kariyeri film senaryolarını aratmıyor. Ardahanlı olan ve futbola ailesiyle yerleştikleri Manisa'da 2015'te amatör ligde Yunusemre Belediyespor ile başlayan genç futbolcu, pandemi dönemi yeşil sahalardan kopup bir fabrikada çalışmaya başladı. 2021'de ise amatör ligde Karaköy SFK'da yeniden formayı sırtına geçirdi.

TFF 2. LİG'DE ATTIĞI GOLLERLE ŞOV YAPTI
Amatördeki performansıyla Somaspor'un dikkatini çeken Emrecan, geçen sezon başı 3 yıllığına siyah-beyazlılara transfer olarak ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. İlk yılında 2'nci Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atan başarılı oyuncu, Soma'nın bir sezonda en çok ağları sarsan ismi olarak bir anda gözde haline geldi. Scout ekibinin tavsiyesiyle Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Bulut, şimdi Şenol Güneş'in gözüne girmeye çalışacak.

İKİNCİ SATIŞA % 20 PAY
Emrecan transferini açıklayan Somaspor Başkanı Mustafa Aydın, "Beşiktaş'la, prensip anlaşmasına vardık. Emrecan için kazanacağımız bonservis bedeli aşağı yukarı 5 milyon TL civarında. Oyuncunun ikinci satışından yüzde 20 pay alacağız" dedi.

EMRECAN BULUT
İlk profesyonel sözleşmesini 19 Temmuz 2022'de imzalayan Emrecan Bulut, Somaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 16 gol atıp 1 asist yaptı. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 5 yıllık anlaştı.

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