Fabrikadan Beşiktaş’a!

Yeni sezon öncesi sürpriz bir hamle yapan Beşiktaş, TFF 2'nci Lig'den Somaspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Emrecan Bulut için anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 5 milyon TL bonservis ödeyeceği transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği öğrenilirken genç sol kanat oyuncusunun futbol kariyeri film senaryolarını aratmıyor.2021'de ise amatör ligde Karaköy SFK'da yeniden formayı sırtına geçirdi.Amatördeki performansıyla Somaspor'un dikkatini çeken Emrecan, geçen sezon başı 3 yıllığına siyah-beyazlılara transfer olarak ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.Scout ekibinin tavsiyesiyle Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Bulut, şimdi Şenol Güneş'in gözüne girmeye çalışacak.Emrecan transferini açıklayan Somaspor Başkanı Mustafa Aydın, "Beşiktaş'la, prensip anlaşmasına vardık. Emrecan için kazanacağımız bonservis bedeli aşağı yukarı 5 milyon TL civarında. Oyuncunun ikinci satışından yüzde 20 pay alacağız" dedi.İlk profesyonel sözleşmesini 19 Temmuz 2022'de imzalayan Emrecan Bulut, Somaspor formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 16 gol atıp 1 asist yaptı. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 5 yıllık anlaştı.