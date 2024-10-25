Fedakârlık değil oynama ihtiyacı

Sakatlığı tam anlamıyla geçmeyen Ersin Destanoğlu, Mert Günok'un yokluğunda kaleyi korudu. Ersin, kalesine isabet eden 8 şutta rakip forvetlere gol izni vermeyerek alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu. Beşiktaşlı file bekçisi, maçın ardından, "Lyon çok iyi bir takım, bunun farkındaydık. Zaman zaman iyi mücadele ettik.Frankfurt maçında iğne ile oynadım, tepkiler olmuştu. Bu maça çıkmam için fedakârlık diyenler olabilir ama ben oynama ihtiyacı duydum. Çünkü Mert ağabey sakattı. Kendimi zorladım" ifadelerini kullandı.