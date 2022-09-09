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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Fener biletiyle Kara Kartal’a!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Fener biletiyle Kara Kartal’a!

Genç stoper, sarı-lacivertlilerin aldığı uçak bileti ile dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelip, Beşiktaş’la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, iki gün önce Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'a 1.4 milyon Euro bonservis teklifi yaptı. Aynı gece Fenerbahçe de devreye girdi. Mavi-lacivertliler 1.5 milyon Euro bonservis bedeli, 300 bin Euro başarı bonusu ve sonraki satıştan %25 pay istedi. Beşiktaş, talebi 2 yıl içinde taksitlerle ödeme koşuluyla kabul etti. F.Bahçe'nin önerisi ise Serdar Dursun artı 1 milyon Euro oldu. Adana Demir, Serdar'la görüştü ancak anlaşma sağlayamadı. Bir kez daha devreye giren Kartal'ın bonservis bedelini 1 yıla yayılmış taksitler halinde ödeyeceği belirtildi. Tayyip Talha ise dün saat 13.10 uçağını kaçırınca akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 4 yıllık imza atan 22 yaşındaki stoperin biletini, anlaşma sağlanacağını varsayan ancak saf dışı kalan Fenerbahçe'nin aldığı ortaya çıktı.

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Fener biletiyle Kara Kartal’a!
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