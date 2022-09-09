Fener biletiyle Kara Kartal’a!

eşiktaş, iki gün önce Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'a 1.4 milyon Euro bonservis teklifi yaptı. Aynı gece Fenerbahçe de devreye girdi.Beşiktaş, talebi 2 yıl içinde taksitlerle ödeme koşuluyla kabul etti. F.Bahçe'nin önerisi ise Serdar Dursun artı 1 milyon Euro oldu. Adana Demir, Serdar'la görüştü ancak anlaşma sağlayamadı. Bir kez daha devreye giren Kartal'ın bonservis bedelini 1 yıla yayılmış taksitler halinde ödeyeceği belirtildi.4 yıllık imza atan 22 yaşındaki stoperin biletini, anlaşma sağlanacağını varsayan ancak saf dışı kalan Fenerbahçe'nin aldığı ortaya çıktı.