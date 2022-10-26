Filmin sonu kötü bitti

Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında 31. saniyede öne geçtiği maçı 90'da yediği golle 2-1 mağlup bitirdi. Bu sonucun ardından taraftarlar yıkılırken yönetim de hayal kırıklığına uğradı. Teknik direktör Valerien İsmael'in maç sonunda yaptığı,açıklaması rahatsızlık oluşturdu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, desteklerini sıklıkla dile getirdikleri Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlıların özellikle son iki karşılaşmada tepki gösterip istifaya çağırdığı deneyimli hoca ile ilişiğin kesilmesi sadece resmi açıklamaya kaldı.İsmael, geçen sezon göreve gelir gelmez takımı 3-4-3 oynatmaya başladı.Ancak ligin başlamasına 6 gün kala Sampdoria hazırlık maçıyla 4'lü sisteme döndü.Rakiplerin puan aldıkları maçtan sonra yaptıkları açıklamalar hep aynı yöndeydi:Bunu rakipler bile görürken İsmael sorunu çözüme kavuşturamadı.Beşiktaş; ligdeki son 6 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 8 maçlık deplasman yenilmezliğinin Hatay deplasmanında bırakılması bardağı taşıran son damla oldu.Beşiktaş'ta 1.2 milyon Euro kazanan Valerien İsmael'in Beşiktaş'a ayrılık maliyeti ise merak konusu oldu. İsmael ile yapılan sözleşmede tazminat maddesi bulunduğu gelen bilgiler arasında.Ağustos, eylül ve ekim çıkarıldığında geriye 7 ay kalıyor. Bunun karşılığı ise yaklaşık 420 bin Euro yapıyor… Beşiktaş yönetiminin, söz konusu rakamı ödememek için Fransız hoca ile görüşme halinde olduğu belirtildi.3 gün önce İstanbul'a gelen Şenol Güneş'in, bir taraftarla yaptığı konuşma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Deneyimli çalıştırıcı, "Hocam Beşiktaş'a imza atmayacak mısınız?" sorusuna "Yok şu anda imza atacak halimiz yok. Konuşmaya geldik" cevabını verdi.Beşiktaş'ta bugün yönetim kurulu toplanacak. Masada konuşulacak teknik direktör adayları Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Lucescu, Rıza Çalımbay ve İlhan Palut...BEŞİKTAŞ'TA yönetim kurulu, bugün Vodafone Park'ta bir toplantı gerçekleştirecek. Şampiyonluk yaşamış hocalar Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Lucescu'nun yanı sıra Rıza Çalımbay ve İlhan Palut'un isimleri masaya yatırılacak.Yalçın ise "Takımın başında bir teknik direktör varken konuşmam yanlış olur. Ben Beşiktaş'ın evladıyım. İsteyeceğim tek şey Beşiktaş'ın başarısıdır" dedi. Bu arada Palut'un Konya ile sözleşmesinde 5 milyon TL çıkış maddesi olduğu öğrenildi