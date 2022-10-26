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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Filmin sonu kötü bitti

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Filmin sonu kötü bitti

Taraftarın istifaya davet ettiği Fransız çalıştırıcıdan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de desteğini çekti. Deneyimli teknik adam ile ilişiğin kesilmesi sadece resmi açıklamaya kaldı

Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında 31. saniyede öne geçtiği maçı 90'da yediği golle 2-1 mağlup bitirdi. Bu sonucun ardından taraftarlar yıkılırken yönetim de hayal kırıklığına uğradı. Teknik direktör Valerien İsmael'in maç sonunda yaptığı, "Sorumluluğu kabul ediyorum ancak bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynadığının farkına varması gerekiyor" açıklaması rahatsızlık oluşturdu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, desteklerini sıklıkla dile getirdikleri Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlıların özellikle son iki karşılaşmada tepki gösterip istifaya çağırdığı deneyimli hoca ile ilişiğin kesilmesi sadece resmi açıklamaya kaldı.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?
1- İsmael, geçen sezon göreve gelir gelmez takımı 3-4-3 oynatmaya başladı. Yeni sezon planlamasında tüm transferler bu dizilişe göre yapıldı.
2- Ancak ligin başlamasına 6 gün kala Sampdoria hazırlık maçıyla 4'lü sisteme döndü. 3-0 öne geçilen ve 3-3 bitirilen Alanya maçında hoca ile taraftar arasındaki kopma resmen başladı.
3- Rakiplerin puan aldıkları maçtan sonra yaptıkları açıklamalar hep aynı yöndeydi: '60- 70'den sonra oyundan düşeceklerini biliyorduk ve planımızı buna göre yaptık.' Bunu rakipler bile görürken İsmael sorunu çözüme kavuşturamadı.
4- Beşiktaş; ligdeki son 6 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 8 maçlık deplasman yenilmezliğinin Hatay deplasmanında bırakılması bardağı taşıran son damla oldu.

TAZMİNATI 420 BİN EURO
Beşiktaş'ta 1.2 milyon Euro kazanan Valerien İsmael'in Beşiktaş'a ayrılık maliyeti ise merak konusu oldu. İsmael ile yapılan sözleşmede tazminat maddesi bulunduğu gelen bilgiler arasında. Mukaveleye göre 47 yaşındaki hoca, sezonluk maaşının kalan bölümünün yarısını alma hakkına sahip. Ağustos, eylül ve ekim çıkarıldığında geriye 7 ay kalıyor. Bunun karşılığı ise yaklaşık 420 bin Euro yapıyor… Beşiktaş yönetiminin, söz konusu rakamı ödememek için Fransız hoca ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

GÜNEŞ: KONUŞACAĞIZ
3 gün önce İstanbul'a gelen Şenol Güneş'in, bir taraftarla yaptığı konuşma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Deneyimli çalıştırıcı, "Hocam Beşiktaş'a imza atmayacak mısınız?" sorusuna "Yok şu anda imza atacak halimiz yok. Konuşmaya geldik" cevabını verdi.

5 ADAY MASADA
Beşiktaş'ta bugün yönetim kurulu toplanacak. Masada konuşulacak teknik direktör adayları Şenol Güneş, Sergen Yalçın, Lucescu, Rıza Çalımbay ve İlhan Palut...

BEŞİKTAŞ'TA yönetim kurulu, bugün Vodafone Park'ta bir toplantı gerçekleştirecek. Şampiyonluk yaşamış hocalar Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Lucescu'nun yanı sıra Rıza Çalımbay ve İlhan Palut'un isimleri masaya yatırılacak. Güneş'le TFF'nin futbol direktörlüğü düşüncesi olduğu biliniyor. Yalçın ise "Takımın başında bir teknik direktör varken konuşmam yanlış olur. Ben Beşiktaş'ın evladıyım. İsteyeceğim tek şey Beşiktaş'ın başarısıdır" dedi. Bu arada Palut'un Konya ile sözleşmesinde 5 milyon TL çıkış maddesi olduğu öğrenildi

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Filmin sonu kötü bitti
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