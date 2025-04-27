Forvet planlaması değişmiyor!

Ciro İmmobile'nin Hatayspor maçında ikisi penaltıdan üç gol atması Beşiktaş yönetiminin yüzünü güldürdü. Uzun süredir formsuz olan İtalyan yıldızın, 6 milyon Euro'luk yıllık ücreti de düşünüldüğünde yaz döneminde gelecek tekliflerin sınırlı kalacağı bekleniyordu. Oyuncunun kalan dönemde performansını yükseltmesi durumunda taliplilerin artması ve daha iyi tekliflerin alınması hedefleniyor.Yönetim, 35 yaşındaki santrfor ile bağları zedelemeden, iyi niyet çerçevesinde ayrılık sürecini yönetmeyi amaçlıyor.